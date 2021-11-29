【一國兩制】李克強：將在香港設立區域仲裁中心

▲ 李克強宣佈，香港將設立區域仲裁中心。

國務院總理李克強表示，中國將與亞洲—非洲法律協商組織在香港設立區域仲裁中心，繼續支持一國兩制，維持香港長期繁榮穩定。

亞洲－非洲法律協商組織首次在香港舉行年會，在北京的李克強透過視像致辭，他表示，聯合國國際貿易法委員會等多家國際法律機構在香港設立了辦事處，相信香港區域仲裁中心的設立，將為亞非國家提供更加便捷高效的爭端解決服務，也為香港這一東方之珠增添更多光彩。

身在湖北的特首林鄭月娥透過視像致辭表示，港府對此重大舉措深受鼓舞，並將全力履行任務，不負所託。她續指，香港區域仲裁中心目前其中一項重要目標，是推動網上爭議解決服務。

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責任編輯：林曉君