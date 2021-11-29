【工業意外】11月發生3宗工業意外涉3死　勞工處指會加強執法

▲ 對於在意外中有工友身故，勞工處感到十分難過，並對死者家屬致以深切慰問。（資料圖片）

勞工處今日（29日）表示，高度關注近日接連發生多宗建造業致命工業意外，對於在意外中有工友身故，勞工處感到十分難過，並對死者家屬致以深切慰問。

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發言人指，近日發生的多宗建造業致命工業意外，均涉及持責者懷疑未有妥善評估工作的危害及沒有做足相應的安全措施，包括在污水井內進行維修工程時，懷疑未有做足與密閉空間工作相關的安全措施，導致工友傷亡，亦有在樓宇拆卸地盤內進行火焰切割工序時，懷疑未有妥善處理附近的物料而導致發生火警，以及有工友在大廈外牆搭建懸空式棚架時，懷疑未有採取適當防墮措施而從高處墮下。

就上述意外，勞工處正全速進行調查，以確定意外成因，並查找有關持責者的法律責任，若調查發現有違例事項，定會依法處理。

發言人續指，這些致命工業意外事實上都可以避免，承建商及僱主只要在開工前妥善評估工作的危害，制訂安全施工方案及採取合適的安全措施和程序，便可挽回3條寶貴生命。勞工處呼籲僱主及僱員切勿掉以輕心，忽略施工風險，因貪一時方便而罔顧工作安全。工作時沒有採取所需安全措施，可以導致嚴重後果。



針對上述的建造業工作，勞工處出版了相關工作守則及指引，當中說明這些工作的潛在風險及所需採取的預防措施，供業界參考以保障工人安全。另外，近日天氣十分乾燥，在風高物燥的季節，勞工處亦呼籲承建商、僱主及工人加倍小心預防火警，避免引起火災。

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因應近日發生的嚴重工業意外，勞工處會加強執法，除了日常突擊巡查外，亦會進行針對性的特別執法行動，其中針對污水處理工程的密閉空間工作，勞工處已展開一項特別執法行動，行動期間若發現有違反職安健法例的情況，定會嚴厲執法，包括在有需要時發出「暫時停工通知書」，暫停相關工序，並會提出檢控。此外，本處亦會加強巡查其他建築工地，包括涉及懸空式棚架的工程，若巡查發現有違反職安健法例的規定，定會依法處理。

《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，承建商及僱主必須為其僱員提供安全的工作系統、作業裝置及工作環境。僱員亦須與其僱主合作，遵從所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。承建商及僱主如違反這些規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。若僱員違反有關規定，一經定罪，則最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。

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記者：黃穎津