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《哈利波特》上映20周年製作一系列特備節目　16位主要演員重聚回味昔日點滴

娛樂 16:52 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

電影《哈利波特》（Harry Potter）第一集2001年推出，從此在世界掀起一股魔法風，並連帶捧紅三位演員Daniel Radcliffe、Rupert Grint及Emma Watson。

今年正值《哈利波特》首集上映20周年，超過16位的主要演員重聚，回歸拍攝場景，製作周年紀念特輯《Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts》。

演員回望拍攝點滴

華納兄弟總裁Tom Ascheim直言「一眾演員回到了20年前的霍格華茲的場景，讓這次的重聚充滿魔力。這次的回顧節目不但為電影傾注心血的演員和工作人員致敬，更是獻給20年來一直對魔法世界充滿熱情的影迷。」 

這次20周年回顧特輯將透過與演員訪談，重溫電影製作、拍攝時的故事，更用不同的視角細說霍格華茲與魔法世界。

除《哈利波特》主角鐵三角外，還有飾演反派佛地魔的Ralph Fiennes、巨人海格Robbie Coltrane、跩哥馬份Tom Felton、露娜Evanna Lynch、天狼星Gary Oldman、奈威Matthew Lewis、金妮Bonnie Wright及導演Christopher Columbus等人時隔多年再次重聚，一同回到魔法世界。

最新影片推介：炎明熹專訪

哈利波特迷遊戲

另外，首個以《哈利波特》電影為主題的問答比賽節目《Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses》，由奧斯卡影后Helen Mirren任主持，一連四集挑戰數百道如同「普通巫術等級測驗」的問題。

節目邀請美國年滿14歲以上的哈利波特迷進行遊戲，展現他們對魔法世界的認知。

《哈利波特》的原班底亦以會神秘嘉賓出現在節目中，為節目添上更多魔法色彩。參賽者將化身為霍格華茲四個學院的學生為自己學院爭取學分，在淘汰賽制下一同較勁贏得學院杯。自認為《哈利波特》忠誠粉絲的你，千萬不可以錯過！

以上紀念特輯節目，都於Now TV 的HBO GO串流平台獨家播出。

撰文 : TOPick柴犬出動

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