【靚太安樂窩】一家五口+傭人擠415呎吃飯分兩輪　父母為兒子興趣堅持留住跑步機

▲ 鄧氏一家5口加一名傭人居住在415呎的單位，空間不足令他們不可以一起吃飯。

ViuTV節目《宜家宅急變》由強尼、練美娟和沈殷怡擔任主持，第四集到訪了一家五口加一名傭人，約415呎的單位。家中分別有三名就讀幼稚園至小學的小孩，由於有不同年齡的小朋友物品及雜物，因此家中十分混亂及擠迫，更沒有空間可以「同枱食飯」。

▲ ViuTV節目《宜家宅急變》由強尼、練美娟和沈殷怡擔任主持。 （圖片來源：影片截圖）

28日播出的《宜家宅急變》來到鄧生，鄧太，及三名兒子加一名傭人的家，兩房兩廳，415呎的單位。改造前屋內雜物及衣物都隨處可見，感覺擠逼之餘，他們更不能「同枱食飯」，吃飯要分開兩輪。鄧生，鄧太為了大兒子的興趣，即使沒有多餘空間，需要「全家總動員」推走沙發，搬移傢俬騰出位置，他們仍堅持留住跑步機。

▲ 第四集到訪了鄧生、鄧太、三名小孩及一名傭人415呎的單位。（圖片來源：影片截圖）

客廳改造前：

客廳空間不足，沙發後放了一部跑步機，令沙發與電視機的距離很近，電視機櫃高度太高，令他們觀看電視機時頸部不適。而大兒子是田徑隊，為了打開跑步機，需要動用全家推走沙發清空客廳，才有空間讓兒子跑步。其他家庭成員因此沒有空間走動，只可以在另一邊活動。

由於人數眾多，家中的衣服數量比較多，衣服隨處可見。書枱亦很凌亂，因為三位兒子有各自的書本。因為空間不足，鄧氏一家吃飯都要分開兩輪，位置無法讓６個人一起吃飯。

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客廳改造後：

整體的空間感覺變大，拉遠了沙發與電視機的距離，換上一張較大的沙發床，一家五口可以一起並排坐。設計團隊為了增加鄧氏一家的收納位置，利用了牆身空間及向上發展的設計，在電視機櫃上安裝了玻璃吊櫃放置物品，同時可以展示大兒子的珍藏。

另一邊的玩樂區則增添了三格玩具櫃，分別讓三個兒子擺放自己喜歡的玩具。同時亦增設吊櫃，放置不常用的物品，而吊櫃下加裝了層板，增加儲物空間及營造整齊的視覺效果。為了用盡空間，大門附近有「多用途活動空間」，他們不用移動任何傢俬，就可以直接把跑步機推出來，鄧太亦可以放瑜伽墊，做自己喜歡的運動，十分方便。

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為了可以一起用餐，設計團隊安排了既可成為兒子書桌，又可以變成飯桌，調節高低及向橫發展的多功能桌子，令他們一家人有空間一起吃飯。

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房間改造前：

大哥、二哥及傭人睡在同一間房間，雜物太多令房門不能完全打開，沒有活動空間，傭人只能在不可完全拉出的子母床上睡覺，十分狹窄。最小的兒子則與父母同房，鄧太亦沒有化妝空間，衣櫃更擠滿了衣服及物品。

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房間改造後：

兩房對掉，睡覺的地方變得寬闊，大哥有專屬的學習空間，可以專注學習，同時增設不同的空間放置書本。考慮到二哥及弟弟將來有同樣的需要，設計隊團安排的客廳飯桌可以一分為二，變成兩張書桌，三位兒子都各自有學習的空間。

父母房間變小，但比以前更實用，改用油壓床把不常用的物品放在床下，而床尾也加裝了吊櫃，增加了收納空間。房間設計有鄧太專屬的化妝及護膚空間，鏡下的掛袋可以整齊放置化妝品及護膚品，十分方便。

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整個改造可以把小朋友的學習與玩樂空間分開，鄧氏一家十分滿意。小朋友溫書時可以更加專注，又有各自活動的地方。收納的空間增加，可以讓小朋友學懂條理，學習收納。

記者：蕭雅文