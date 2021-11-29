【港乒女將】李皓晴三戰奧運成女團「軍師」　女拔退學與母訂三年之約追乒乓夢

▲ 李皓晴是隊中資歷最深的隊員。

杜凱琹和蘇慧音不約而同以「軍師」形容皓晴。阿杜說得具體：「晴姐很聰明，負責出謀獻策，她像打太極般，以柔制剛。」這個大師姐今年28歲，三戰奧運，在球隊中資歷最深，更是香港首個15歲就轉打全職的香港乒乓球運動員，開了香港乒壇先例。然而，這個乒乓夢為李皓晴和李媽媽帶來不少掙扎，夢想與現實之間，她們有一個「三年之約」。

問皓晴何時開始打乒乓球，她幽幽的說：「聽說是小時候在家中餐桌和走廊打『滴滴仔』開始」。事實是，她受年長六歲的哥哥影響而接觸乒乓球，後來哥哥帶她參加比賽，贏了冠軍，於是報名參加青苗計劃，開始接受香港乒乓總會的正規梯隊訓練。小小人兒學過彈琴、跳舞，全是三分鐘熱度，唯獨乒乓一試愛上，沒想過就此注定人生路。

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與母訂三年之約

2008年，李皓晴成為香港首個15歲就轉打全職的乒乓球運動員。當時她正就讀拔萃女書院，要中途退學不是容易的決定。「我說要全職打乒乓球，家人也不太支持，始終擔心我放棄學業，萬一運動員這條路行不通，之後就沒有其他選擇」。經過多番掙扎，皓晴最終與媽媽訂立「三年之約」，如果三年沒打出成績，就乖乖重回校園，而且這三年即使沒有上學，也必須自學並完成中五會考。

最終她考獲12分，中、英、數全科及格。三年之約最終變成三屆奧運，由昔日「沒想過打奧運，只想代表香港比賽」，一躍而成奧運獎牌運動員。她至今也沒有放棄學業，與杜凱琹一起正攻讀香港教育大學的健康教育榮譽學士課程，希望在獎牌以外，也用一紙大學畢業證書，報答家人的信任和支持。

文章內容獲馬會刊物《駿步人生》授權轉載。

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責任編輯︰王明芳