【網絡危機】手遊課金招錢財損失潛伏不良意識內容　專家分享4式助兒童健康上網

▲ 家長要建立安全網絡環境，專家分享4式助兒童健康上網。

隨著網絡世界的普及新興網絡技術的發展，為我們帶來很多的便利及嶄新的生活方式；與此同時，網絡世界亦充斥著不良資訊、虛假消息及騙徒，這亦加劇我們面對網絡危機的機會。Google 於2020年於亞太區進行了一個網絡安全調查，當中發現53%香港家長表示憂慮子女使用互聯網的安全情況例如：子女會否接觸陌生人的訊息或兒童不宜的內容等。近年網上騙案的案例亦不乏出現兒童的受害者，當中最年輕受害者僅7歲。因此，我們應及早關注及預防「網絡受害者年輕化」及「網絡危機多樣化」的問題。

網絡世界危機處處？

過往的網絡活動需使用桌上或筆記形電腦才能進行，現時智能手機及平板電腦的普及，加上網絡數據價錢大眾化，大大減低了上網的門檻，只需一部電話便能進行各項網絡活動。2021年疫情亦推動了幼稚園及小學使用網上教學及學習。再者，網絡上出現的娛樂頻道及遊戲亦成為了兒童生活中的一部份。以上種種原因增加了兒童暴露於網絡危機中的機會。

兒童容易遇上的網絡危機

1.與陌生人接觸

現時幼稚園及小學的課程缺乏全面的網絡安全教育，致使兒童低估了網絡的危機性。同時，兒童正處於認知發展階段，其辨別網絡不良資訊的能力亦相對加上較低。外國機構進行了一項兒童使用網絡的研究，當中發現40%兒童會與陌生人於網上進行傾談，這情況在香港亦然，過去有兒童為了換取玩手遊的道具或獎賞，甚至願意跟陌生人裸聊，由此可見普遍兒童缺乏對陌生人的防範心。

2.不良意識內容

網絡不良的訊息往往潛伏於貌似健康的資訊或影片當中，若家長稍一不慎便會誤以為兒童正瀏覽健康無礙的訊息，殊不知兒童正不斷接收不良資訊並造成深遠的影響。筆者過去曾到訪個案家庭，家長是單親媽媽，因她忙於家務，未有理會兒子使用網絡情況，小孩當時正在網上觀看動畫，該短片表面上看似兒童動畫，但細心看時原來含有不良意識，的確是包著糖衣的陷阱，容易令家長鬆懈。如家長缺乏針對兒童使用網絡的電腦安全技術，會增加了兒童使用網絡的危機。

3.「手遊」課金招錢財損失

手機網上遊戲向來受兒童歡迎，它們多以「先免費、後付費」的方式運作，遊戲亦會營造課金後才獨有的「美觀效果」、「等級提升」及「過關的成功感」，對追求視覺效果、成功感及滿足感的兒童，無疑能大大增加他們課金的意慾。另一方面，電子貨幣及電子錢包的興起，以智能電話付費輕而易舉，如家長沒有使用安全付費設定再加上兒童對於使用電子貨幣的觀念薄弱，這增加了兒童誤用電子貨幣消費的情況，從不同的案例可見，當中的損失輕則數十元，重則數以千元萬元。

如何預防兒童網絡危機？

1.擔當識別者角色︰應陪伴兒童觀看各類資訊及影片，家長擔當識別者角色，辨別及過濾網絡不良資訊。

2.提醒兒童自我保護︰分享及講解新聞中出現的網絡罪案，讓兒童理解網絡的危機。另外，可留意兒童在網上的留言及聊天室等互動，教導兒童不應與陌生人進行接觸及分享個人資料。

3.學習網絡安全技術︰家長可多留意及持續學習不同的網絡安全技術，如監護設定、安全搜尋、裝置管理等等，以建立兒童使用網絡的安全網。

4.建立網絡使用習慣︰家長與兒童共同建起立良好使用網絡的習慣，如一起制訂每日使用時間，，避免單獨或隱蔽使用，如小朋友想使用電子產品，應先取得家長同意。

盼家長與子女能健康及安全地享受網絡帶來各種的便利及好處！

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撰文：協康會幼兒駐校社工服務社工督導主任吳晃榮