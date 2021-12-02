【超市大搜查】茄汁添加糖漿中和酸度成高糖陷阱　10款無添加糖蕃茄汁一覽【附名單】

▲ 10款無添加糖蕃茄汁。

番茄醬味道酸酸甜甜，背後其實大部份都添加了大量糖分來中和茄汁酸度。澳州註冊營養師潘卓琳（啊家）提醒，1湯匙茄汁已含3至4克游離糖，如每100克計算則高達14.8g糖（約等於3粒方糖）。市面部份茄汁會加入高果糖玉米糖漿或糖，變相增加了游離糖攝取，導致茄汁的含糖量大大提高，不利健康。

啊家表示，為了中和酸度，不少牌子的茄汁會在製作時加入高果糖玉米糖漿（High fructose corn syrup），導致茄汁的含糖量提升，增加游離糖攝取。游離糖即是生產商、廚師或消費者在食品中添加的單糖和雙糖，及天然存在於蜂蜜、糖漿、果汁、濃縮果汁中的糖分。

攝取過量游離糖的壞影響

增加患上長期病患的風險，如癌症、糖尿病等

腸易激患者食用後可能會引發症狀，令腸道不適

熱量攝取過剩，容易致肥

降低攝取更營養的食物，導致不健康飲食

蛀牙

除了注意成分有沒有添加「高果糖玉米糖漿」（High fructose corn syrup），啊家還提醒要留意茄汁有沒有添加「糖」。因為即使是「鮮茄汁」，有部份牌子仍有添加「糖」，使其含糖量比普通茄汁更高。

如何挑選較健康、無添加糖的茄汁？

啊家建議，市民可細閱營養標籤上的成分表，留意成分中有沒有寫著「糖」（sugar）、「高果糖玉米糖漿」（High fructose corn syrup）、「糖漿」（syrup）的字眼。一般而言，只要茄汁的成分中不含上述字眼，含糖量已相對較低。

TOPick記者就著啊家提供的標準，檢閱市面27款茄汁，發現只有10款茄汁屬於無添加糖，不含「糖漿」，名單如下：

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上述10款「無添加糖」茄汁的含糖量介乎3-7克/100克，無疑比一般茄汁含糖量較低。其餘17款含有「添加糖」的茄汁，含糖量平均達19.4克/100克，可見兩者糖分差異甚遠。另外，TOPick記者又發現部份茄汁雖然無添加糖，但有添加人工甜味劑，消費者選購時宜細心留意成分。

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記者：楊宛茜