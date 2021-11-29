【罪成判監】前警司涉申房貸買樓瞞出租囚18個月　法官斥責被告貪心

▲ 前警司涉申房貸買樓瞞出租，今於區域法院就兩項欺詐罪被判監18個月。資料圖片

前警司龍少泉涉嫌申請購屋貸款計劃後，隱瞞將一個購入的單位出租，訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及銀行批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，期間收取租金逾116萬。被告早前經審訊後被裁定兩項欺詐罪名成，今（29日）於區域法院判監18個月。法官沈小民判刑時指，政府對被告的資助實屬優待，只限制申請人不能將單位出租，被告在購入單位後亦毋須遷出宿舍，出租單位只是被告人貪心。

退休警司龍少泉(55歲)被控2項欺詐罪，控罪指他於2016年9月29日至11月30日，在購屋貸款計劃申請中，虛假地表示他於同年11月30日，交付愉景灣寶怡閣一個單位的空置管有權；以及沒有向庫務署署長呈報他與租客已簽訂租賃合約，涉意圖詐騙購屋貸款約207萬元。

另1項控罪指被告在同一期間內，向滙豐銀行申請按揭貸款，並虛假地表示該單位由其父母居住，並將交易完成時取得該單位空置管有權，意圖詐騙並誘使滙豐向他發放按揭貸款390萬元。

法官判刑時指，政府對本案被告的資助實屬優待，只限制申請人不能將單位出租，被告購入單位後亦不用遷出宿舍，出租單位只是被告人貪心。法官續指，被告首先以欺詐手法詐騙政府，其後行使虛假文書，屬嚴重罪行，判以緩刑並不適合。

法官又引述被告的醫療報告指，被告心臟有洞，但未致危害生命的階段。法官考慮到被告願意交回逾116萬租金得益，亦因此失去逾300萬的長俸，加上被告背景良好，故以2年作為量刑起點，減刑至18個月，並須於21天內歸還涉案逾116萬元。

案情指，被告於2016年9月28日，購入愉景灣一個連租約的物業。翌日被告根據購屋貸款計劃向庫務署申請貸款，並向香港上海滙豐銀行有限公司申請按揭貸款。政府及滙豐遂於同年11月30日，分別向他發放購屋貸款約210萬元及按揭貸款390萬元。

被告申請貸款時分別向庫務署及滙豐訛稱，將於11月30日獲該物業的空置管有權，而其父母將居於該物業。惟其父早於1991年離世，其母亦一直居住在公屋。在購入單位後，被告與妻子繼續居於警察宿舍內，涉案單位則租予1名租客，期間在租戶遷走後，龍再將單位出租。龍於2016年12月至2020年8月期間，共獲取租金收入共逾116萬元。

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記者：梁錦麟