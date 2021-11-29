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【立法會選舉】廉署通緝許智峯及丘文俊　涉煽惑他人投白票及不投票違選舉條例

社會 17:36 2021/11/29

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前立法會議員許智峯等人早前在社交專頁呼籲市民，在立法會換屆選舉「投白票」，廉政公署今日(29日)獲裁判官簽發手令，通緝許智峯及前區議員丘文俊，涉嫌違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A條，即「在選舉期間內藉公開活動煽惑另一人不投票或投無效票的非法行為」。

廉署指，許智峯及丘文俊涉嫌在2021年立法會換屆選舉期間違反《條例》第27A條，於本年10月30日至11月29日期間藉公開活動，即分別在其個人社交媒體專頁上展示貼文，煽惑市民在立法會選舉中投白票及不投票。廉署早前就有關貼文展開調查，並根據既定程序，就調查結果向律政司徵詢法律意見。有關法律意見認為，有足夠證據向2人作出檢控。因2人已離開香港，廉署今早向裁判法院申請手令，通緝2人歸案，並獲裁判官簽發有關手令。

許智峯及丘文俊，同為39歲，分別面對4項及8項控罪，均違反《條例》第27A條。

立法會選舉提名期於10月30日展開，根據《條例》，由當日起直至投票日(即12月19日)被界定為是次選舉的「選舉期間」。《條例》訂明，「公開活動」包括向公眾作出的任何形式通訊，以及向公眾分發或傳布任何材料。《條例》適用於一切與選舉有關的行為，不論該行為是在香港境內或在其他地方作出。任何人士干犯該罪行，一經定罪最高可判處監禁3年及罰款20萬元。

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記者：蘇文軒

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