【急症室死亡】55歲司機滯留急症室7小時後亡　家屬質疑被遺忘致死

▲ 55歲中港司機滯留急症室7小時後被家屬發現已沒有心跳。（陳國峰攝）

本港再發生病人於急症室等候期間死亡事件。一名55歲中港司機因腹痛在内地求醫，獲初步診斷為急性肝衰竭，於8月18日獲安排送港入屯門醫院治理，但滯留急症室約7小時後死亡，期間沒有接駁維生指數監測儀器，家屬質疑死者被醫護遺忘致死。醫院其後承認若病人當時配有相關儀器可更早發現病人情況轉變，並向家屬致歉，稱將成立小組調查事件；惟家屬不滿院方回覆，亦指至今仍未有調查結果，促醫院公開交待及賠償，並要求召開死因庭聆訊。

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死者黃潤全為一名中港司機，生前患有糖尿病及高血壓，於今年6月4日返回内地，陪伴居住惠州的妻子待產，及後一直留於内地。死者於8月5日因腹痛求診被診斷有腹水，懷疑為胰腺炎；惟約一周後因腹痛住院，經廣州醫科大學附屬第一醫院初步診斷為急性肝衰竭，未查清病因。死者於8月17日要求回港治理，聯絡在港家屬協助，並獲安排於翌日由救護車送往屯門醫院。據廣州醫院的診斷，死者當時病情危重，隨時可能出現肝昏迷、意識障礙、呼吸及心臟驟停等，並不建議轉院。

死者在8月18日下午約1時16分到達急症室，當時血壓正常，家屬形容其神志清醒，懂得應答問題，經分流列爲緊急個案。家屬稱，死者當時被安置在急症室一獨立病房，有醫護人員囑咐因疫情關係家屬不可内進，只可在門外等候，並獲告知要等死者的新冠病毒檢測結果才可以上病房。

家屬表示，由死者入院至離世期間，除了於2時有護士向家屬索取死者於廣州醫院的醫療報告，及於2時45分安排接受各項檢查外，從未有醫生親自巡查及檢查死者的狀況，亦沒為死者接駁任何監察儀器。死者於3時15分完成檢查回到病房後，便再無醫護人員進入病房，房内只放置一部Ipad供護士遠距離觀察病人的狀況，以及一個求救鐘。等候期間家屬曾多次催促及不時觀察死者的狀況，看見死者在睡覺便沒有打擾，直至晚上約7時50分家屬打算離開，並將日用品放在死者旁邊時，才發現死者身體已經很冷及僵硬及沒有心跳，便立即通知醫護人員進行急救，但最終不治離世。

醫院曾約家屬會面，解釋當日情況及透過回覆信交代事件。信件中院方稱同意若死者當時配有維生指數監測儀器，醫護人員能更早發現其情況轉變，並就此表示衷心抱歉，又指已透過早期事故通報系統通報事件，會成立小組調查。院方也解釋，當日死者在病房内並非等候病毒檢測結果，醫生需要檢視病人的X光以了解病人狀況，而決定病人所屬病房，惟當日急症部有多位危殆或危急病人要搶救，導致其他病人的服務稍有延遲。信中也提到，護士曾透過視像系統觀察到病人曾於5時50分轉換姿勢，而6時50分也看到病人有呼吸，沒有呼吸困難如喘氣等症狀。

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家屬不接受院方的回覆，指查看被告的醫療報告後發現，當日下午2時45分已有被告的心電圖報告，顯示死者或有心肌病變，質疑院方爲何沒有跟進，又指看到當日不少「行得走得」的病人也較死者早見醫生，懷疑醫院忘記了死者，質疑死者是否死於被遺忘。

家屬並提供兩張分別攝於當日4時54分及7時40分的照片，兩張照片中可見死者的姿勢並未有轉變，右手均持尿壺，而俗稱「貓鬚」的氧氣喉也都脫落而未有調整。家屬不明白院方指死者有轉換姿勢是與何時比較，亦質疑護士若有觀察死者狀況，爲何沒看見「貓鬚」脫落及沒有提醒要調整好；又認爲Ipad離被告有一定距離，護士未必真的能清晰看到被告的呼吸狀況。

家屬也不滿前綫醫護人員給予錯誤資訊，指死者離世後院方才為其做病毒檢測，但護士卻稱要等待病毒檢測報告才可以上病房，認爲當時溝通非常混亂。家屬亦表示，按照醫管局指引有關調查應在8星期内完成，但事發至今已3個月，院方除發出回覆信交代事件外，並未再向家屬匯報調查結果，要求院方賠償及公開交代事件，並盼望召開死因庭聆訊。

屯門醫院回應指，對病人離世感到難過，會繼續為病人家屬提供協助及保持溝通；又指個案已轉交死因裁判官作跟進。院方表示，已成立小組調查事件並提出一系列改善措施，包括重新檢視獨立診症室病人的監察準則及制訂相關指引，和重整人手編排，以加強照顧高風險病人；亦已提醒急症室在照顧這類需要獨立隔離的病人時，除了透過視像監察，亦需要加密親身巡視次數，為病人提供更緊密觀察及護理。院方稱，此類需要入院的緊急跨境個案，在急症室接受初步治理後，一般會被安排入住隔離病房繼續跟進治療，並按既定指引在隔離病房進行新型冠狀病毒檢測。

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記者：黃小冰