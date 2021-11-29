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【特首訪鄂】林鄭月娥出席鄂港合作會議第一次會議　稱成立兩地合作機制正合時宜

政治 17:53 2021/11/29

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行政長官林鄭月娥。（經濟日報資料圖片）

正在湖北武漢訪問的特首林鄭月娥，今日下午出席鄂港合作會議第一次會議，並簽署合作備忘錄。她表示，兩地在13個領域、53個項目已達成共識，形容現時成立合作機制正合時宜，標誌著香港將更好的融入國家發展大局。

林鄭月娥致辭時表示，感謝中央和省政府等，支持她提出的鄂港合作建議，指兩地政府經過多月籌備加強交流合作，例如特區政府駐武漢經濟貿易辦事處，早前安排機管局職員到湖北考察，為正在興建的鄂州花湖機場建設和營運提供諮詢，而未來亦會推動兩地在生物科技和環境科技等領域合作。

林鄭又指，中央銳意推動新時代中部地區高質量發展，為湖北帶來前所未有的發展機遇，而香港亦在中央領導和推動下，重回一國兩制的初心和正確的軌道。她更主動邀請湖北省委書記應勇明年訪港，見證香港回歸25周年。

國務院港澳辦副主任黃柳權致辭時則指，香港目前正積極對接「十四五」規劃、粵港澳大灣區等國家戰略，指鄂港合作會議將有利於湖北用好香港國際化、法制化、市場化優勢，亦能使香港的資本、技術、人才在融入國家中部地區崛起，為香港與中部地區全方位合作提供重要的載體和支撐。

他又表示，隨著兩地在經貿、青年教育等領域打造更多重大合作項目，相信未來會有更多吸引港澳同胞來鄂投資就業生活的政策出台。

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責任編輯：胡偉明

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