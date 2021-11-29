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【打擊毒品】海關搗破毒品儲存倉庫　檢1,200萬元大麻拘2人

社會 17:54 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

海關搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲1,200萬元大麻毒品。(曾秋文攝)

海關搗破一個毒品儲存倉庫，檢獲1,200萬元大麻毒品。海關毒品調查科第2組高級調查主任楊偉漢表示，今日（29日）在元朗展開反毒品行動，人員掩至欖口村一間目標村屋外埋伏，至早上11時30分，發現目標男子手持一個黑色膠袋離開村屋，上前截停搜查，在膠袋中搜出約3公斤懷疑大麻，海關人員稍後將他押返村屋調查，在單位內其中一房間再搜出約52公斤懷疑大麻，案中合共檢獲的大麻約55公斤，市值約1,200萬元。此外海關人員在村屋中另一房間發現一名非華裔女子，她同涉案被捕侯查，相信她與疑犯認識，被捕男女分別26歲及30歲，報稱無業，涉嫌「販運危險藥物」罪，現正被扣查。

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楊偉漢指出，相信毒販租用村屋逃避海關追查，涉案村屋單位在2樓，已租用數個月，儲存毒品約2星期，單位內並無包裝毒品工具，估計只作儲存毒品，今次檢獲的毒品相信供應元朗區娛樂場所，來源仍有待調查。


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記者：曾秋文

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