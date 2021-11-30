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【狠夫殺妻】24歲網紅疑與多名粉絲曖昧　遭丈夫殺害藏屍雪櫃

親子 13:03 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

內地一名網紅疑跟粉絲曖昧遭丈夫殺害。

內地一名24歲女網紅疑因與多名粉絲曖昧惹來殺身之禍，遭丈夫殺害後藏屍雪櫃，疑犯在殺害妻子後生活如常。由於女網紅的母親久久聯絡不上女兒，遂向警方報案，當局近日在疑犯家中發現屍體，正將他刑事拘留，案件正在調查中。

四川網紅小芹（化名）擁有15萬名粉絲。（內媒圖片）

妻為全職網紅 夫無業

綜合內媒報道，事發於四川廣元蒼溪縣，24歲小芹（化名）為當地網絡紅人，擁有15萬名粉絲，與王姓丈夫育有一名孩子。據報小芹為全職網紅，幾乎每日開直播，主要靠粉絲打賞賺取收入，其丈夫無業。

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內媒引述消息人士指，小芹或因打賞原因，跟多名粉絲曖昧，引起王男不滿遂「下了殺手」；另外亦有媒體報道，王男因發現妻子手機內存不雅影片而動殺機，至於真正原因仍在調查中。據報王男在殺害小芹後，購入了一個二手雪櫃藏屍。

疑犯訛稱妻子去旅行

在小芹失蹤期間，其母親曾聯絡女兒，王男向她訛稱小芹「去了旅遊」。而王男照常生活，每日接送小孩上學，甚至相約朋友到家中聚會。其後小芹母親因久久聯絡不上女兒，遂向警方求助。

據報在本月20日，當地警方在單位一個雪櫃內發現小芹的遺體，並且拘捕了王男，他正被刑事拘留。蒼溪縣公安局表示，案件正在調查中。

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責任編輯：王明芳

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