【港乒女將】乒壇「一姐」杜凱琹協恩輟學轉全職　追夢不言棄：乒乓總把我拉回來

▲ 杜凱琹在協恩中學完成中三課程後，決定輟學轉打全職。

一頭短髮的杜凱琹看起來酷酷的，卻是典型外冷內熱的人，她會因為自覺訓練達不到要求而哭着離場，令隊友摸不着頭腦，但在她們仨之中，她最愛哭也最窩心，蘇慧音透露一件小事：「比賽前一晚，阿杜一定給我們發短訊，主動關心我們有什麼想法。」雖然阿杜笑言，相比於阿蘇的256GB大腦，自己只是64GB 手機，但當她手執球拍上陣殺敵，狠勁與球速絕對是世界級，難怪在東京奧運成為隊中兼戰三個項目的主將。

與李皓晴一樣，剛踏入25歲的阿杜小時候上過不少興趣班，柔道、游泳、鋼琴、跳舞，最終鍾情乒乓，而且她從未猶豫，自小已認清目標，一擊即中。「小學畢業禮上台演講，我記得我說要參加2016年奧運，五年前我就達到目標。我自小已知道，奧運是最重要的比賽，就像電影界的奧斯卡一樣。」

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乒乓有種吸引力

當她15歲完成在協恩中學的中三課程後，決定輟學轉打全職，她的決心和勇氣，贏得父母百分百支持。然而，追尋夢想的道路從來都是荊棘滿途。阿杜曾經因為2014年世青賽團體4強的單打戰落敗，一怒之下衝出球場，跳進水池大哭；今次奧運混雙8強出局，她一哭就是兩、三小時，但在失望頂透之際，她與那個小小圓球，誰也沒有放棄誰。「我自小選擇了乒乓，不知怎的，就是有一種吸引力；有時遇到困難，真的想放棄，但最終乒乓總把我拉回來。」

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奧運之後，阿杜曾與媽媽一起出席公開活動，杜媽媽一句「做父母點解唔支持自己小朋友圓夢？」那是作為女兒最強大的動力。其實杜媽媽也有一個夢想，就是見證女兒大學畢業的一天，所以即使練習再辛苦，阿杜也咬緊牙關兼讀教大學位課程，而且只要身在香港，一定不會偷懶走堂。

文章內容獲馬會刊物《駿步人生》授權轉載。

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責任編輯：王明芳