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【跨性別人士】變性後再公開半裸騷肌照　Elliot Page獲力撐：敢於活出真我

娛樂 18:41 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Elliot Page再公開半裸騷肌照。

曾參演電影《JUNO少女孕記》（JUNO）、《潛行凶間》（Inception）、去年12月宣布由女性變性為男性的演員Elliot Page（原名Ellen Page），在今年3月成為首位登上《時代》雜誌的變性男人，為跨性別人士權益踏出一大步。至5月，Elliot Page接受切除乳房手術後，首次在社交平台上載赤裸上半身的近照，令不少網民留言以表支持。

現年34歲演員Elliot Page（原名Ellen Page），今日再在官方IG發布半裸上身的自拍照，比起半年前，Elliot Page健碩不少，胸肌和腹肌更為明顯，而照片發布後，獲網民以至演員Awkwafina等都一致支持，至今已逾160萬個讚好，並對他以最自我的面貌示人而感到高興，及可鼓勵其他為自我身份矛盾的人。

Elliot Page再展現赤裸上身照。（取自IG）

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陷身份認同危機

現年34歲的Elliot Page原名愛倫比芝（Ellen Page），2007年主演出電影《JUNO少女孕記》成名，之後參與大熱作包括電影《變種特攻》（X-Men）系列、《潛行凶間》（Inception），以及電視劇《雨傘學院》（The Umbrella Academy）等。

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Elliot Page在2014年公開出櫃宣言後，更加投入關注性小眾身份及相關社會議題。在2020年12月，Elliot於社交媒體上宣布其跨性別身份，代名詞並改為男性的他（he）。

已經由手術成為男人的Elliot曾接受《奧普拉傾談時光》（The Oprah Conversation）訪問表示，自10歲開始已感到自己的真實性別與生理性別愈行愈遠。

今年5月首次公開半裸照。（取自IG）

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曾因女性身份活於不安

影《潛行凶間》推出創事業高峰，可是同時當時仍然是Ellen Page的女性身份卻令他因性別認而活於不安之中。他表示在2010年出席《潛行凶間》的巴黎首映禮時，因被迫穿女裝裙而緊張到暈倒。

當主持Oprah問Elliot對現時的身體有何感受，他形容為「感覺神奇，如奇跡般的活著」：「上半身手術（乳房重建）後，感覺到前所未有的解脫，甚至興奮到不時向朋友們廣發自拍照，他們想必已經很吃不消（笑）。」

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他表示自己可以活出真我，是全靠以前的先鋒：「今日我能夠安坐於此，全靠從前所有敢於活出真我而不惜冒險的跨性別有色女性。沒有她們作為先鋒，實在想不到我們哪有現在的條件去生活。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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