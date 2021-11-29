【咬脫耳朵】趙家賢被咬脫左耳案續　專家指急性酒精醺醉屬短暫精神病

▲ 辯方傳召精神科醫生黃以謙以專家證人身分作供。林育慧攝

前東區區議員趙家賢於2019年被咬甩左耳，案件今（29日）於高等法院續審，辯方今傳召精神科醫生任專家證人。專家於控方盤問下承認，世衛有機會已不再承認病態酒精醺醉症這種精神病，但強調普通的急性酒精醺醉亦屬短暫精神病的一種。

精神科醫生黃以謙今午繼續接受控方盤問，控方指出，黃所依據的世衛文件，其實自1994年起有關文件每年都有更新，直至2019年，有關文件已不再刊有黃所指被告陳真（51歲）患有的病態酒精醺醉症。法官問及，這是否代表世衛不再承認這種精神病？黃回應指可以這樣說，而且他不確定2019年版本的文件，是否確實已刪去病態酒精醺醉症，但強調病態酒精醺醉症跟嚴重酒精醺醉病徵相同，即使世衛不再承認病態酒精醺醉症這種精神病，亦不代表有這些病徵的人是沒有精神病，因為嚴重酒精醺醉都屬精神病的一種。

法官質疑嚴重酒精醺醉有多項病徵，只要出現其中1項病徵都已算是患有嚴重酒精醺醉，這是否代表有人酒醉至失控，便等於患有精神病？黃回應指，該病人可能是短暫地患有精神病。

控方又問及黃於報告中指，被告的意識程度有下降，但從片段可見，被告於案發時被問及為何打人時，被告能回應「我唔係打人，我係打狗」，為何還算是意識程度下降？黃最初回應指被告的回應並不合理，但在法官追問下，黃承認並不肯定被告咬趙家賢的耳朵和回答別人在打狗時，是否意識程度下降。

黃其後又承認，精神科醫生對於病態酒精醺醉症是否確實存在，的確尚未有共識，而他在報告中所用的字眼是「精神上的病」，並非醫學上的名詞，而是法律用語。案件明（30日）續審。

涉案被告陳真被控3項有意圖而傷人罪及1項普通襲擊罪，控罪指被告於2019年11月3日在太古城中心外，意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害3人。被告另被控1項普通襲擊罪，控罪指被告於同日同地襲擊梁瑩瑩。

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記者：楊詠渝