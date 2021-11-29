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【海洋公園】海洋公園推出聖誕主題小鎮活動　最低10元可入場【附活動及門票收費詳情】

社會 18:29 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

海洋公園將於12月18日至明年1月2日期間，推出以歐洲聖誕市集為主題的「好想聖誕2021」一系列活動。（海洋公園提供）

聖誕佳節將至，海洋公園今日（29日）表示，將於12月18日至明年1月2日期間，推出以歐洲聖誕市集為主題的「好想聖誕2021」一系列活動，包括多媒體光雕投影匯演等。而海洋公園亦就聖誕推出全新收費模式，訪客可選擇港幣360元的聖誕優惠套票，即日無限次到訪海濱樂園和高峰樂園的所有景點，或選擇港幣10元的聖誕小鎮入場門票感受聖誕氣氛，憑票可於下午2時後遊逛夢幻水都人工湖及海濱樂園廣場。

點擊即看門票收費詳情：

    點擊圖片放大
    +2

活動詳情如下：

好 Chill ‧ 歐遊巿集

市集設有溫馨木製小屋和色彩繽紛裝飾。超過 40 個來自歐洲、 亞洲及本地特色品牌，提供形形色色的精緻聖誕裝飾、配飾、手工製品、家居用品、玩具、護 膚品及歐陸美食。

Louis Yan 魔法狂想

著名魔術師甄澤權 Louis Yan將登上海洋公園怡慶坊「Louis Yan 魔法狂想」舞台，呈獻結合幻象、特技和互動元素的魔術絕技。小朋友亦可參加由專業魔術師授課的「魔法學堂」探索魔法奧秘， 亦可體驗「Chill 聖誕動物手作坊」及「聖誕花藝師」工作坊，製作獨一無二的聖誕裝飾。

光影都會

活動期間，位於中心地帶的聖誕樹會於晚上6時30分點亮，聖誕市集內所有木製小屋都會閃爍著鮮豔的彩燈。除節日燈飾外，榮獲獎項的夜間多媒體光雕投影匯演「光影都會」亦將於晚上8時正於夢幻水都人工湖上映。


TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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