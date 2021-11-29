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【全民造星IV】許廷鏗當《鬼滅之刃》期間限定店店長　勾起昔日日本旅遊回憶

娛樂 18:40 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

許廷鏗化身一日店長。

今個聖誕，全球熱爆人氣動畫電影《鬼滅之刃劇場版 無限列車編》中的著名場景於The ONE還原重現，除一眾劇場版動畫主角於場内登場外，更開設期間限定店讓粉絲掃貨。

The ONE於今天（11月29日）邀請許廷鏗（Alfred）到場與4大人氣主角遊走花街拍攝宣傳照，更走進The ONE地下露天廣場搖身一變「無限列車」中化身一日店長，為大家精選會場限定款式禮品，預祝聖誕，當上《全民造星IV》導師之一的許廷鏗亦藉此機會休息一下。

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Alfred做店長推薦商品

Alfred特意走到位於地下露天廣場的「無限列車」，尋找動畫主角們的蹤跡。看到主角們齊集於無限車廂之中，Alfred 亦不禁與各位主角連環拍照。及後，他更走上位於 UG2 中庭綺麗繁盛的一番街之中瘋狂打卡拍照留念。

他表示已很久時未能到外地旅遊，所以甫走進濃厚祭典氣氛的一番街，便隨即勾起昔日到日本旅遊之點點回憶。

Alfred亦於活動中表示高興能出外參與是次拍攝，他更特意走到動畫期間限定店，並化身成一日店長，為大家精選推薦多款限定人氣商品。

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預告《全民造星IV》內容

作為選秀節目導師的Alfred更於活動中大談《全民造星IV》最新發展走勢，亦在此呼籲大家密切期待接下來兩星期節目，各位女團成員將有讓人嘆為觀止發展，成果更是連 Alfred 自己亦大叫振奮。

及後，細心的Alfred亦十分關注一眾被淘汰之成員，作為導師之一，他亦寄語支持一眾參賽者不要放棄追求自己夢想。有見及此，他更特意從中挑選多款鬼滅之刃限定禮品及聖誕福袋予組員，並寄語眾人能仿效動畫中角色般，懷著勇氣及信念解決未來困難。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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