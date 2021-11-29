【認罪候判】涉TG煽動他人參與暴動等　男保險經紀認煽惑暴等9罪候判

▲ 保險經紀今於區域法院承認煽動暴動等共9罪，還押候判。資料圖片

33歲男保險經紀疑在其管理的流動軟件Telegram 頻道「開掛之達人」中，發布近2,000則貼文，當中涉及提議他人在中文大學一帶參與暴動並製造爆炸品。保險員早前被控煽惑暴動罪、煽惑縱火罪及洗黑罪等10罪。除洗黑錢罪外，被告今(29日)於區域法院承認其餘9項控罪，被告還押至至下周一(6日)判刑。

33歲被告蕭張龍報稱任職保險經紀，承認煽惑暴動罪、3 項煽惑縱火罪、3項煽惑公眾妨擾罪、煽惑他人有意圖而傷人罪及煽惑他人施用毒藥或殘害性物品共項罪名，被控的洗黑錢罪則押後至下周一(6日)判刑時再處理。

案情指，被告是Telegram 頻道「開掛之達人」的管理員，他於2019年10月7日至2020年3月27日期間，發布約 1,197則內容激進或暴力的貼文。當中被告曾提議他人在中文大學一帶參與暴動，並利用大學化學資源製造爆炸品及向警方使用，以及提議他人參與2019年11月15日的「三罷」行動，並對港鐵地方造成阻礙。

被告同時在頻道上發放了製造具有耐燃性的合成燃燒物品（希臘火）的方法並附上相關的「火魔法」教學頻道、教別人打開港鐵緊急車門，及投擲雜物入露天車軌，以及教授別人放紙皮箱於馬路上。

案情又指，被告亦提議他人利用鐵通及鏹水等物品傷害他人，動手製造燃燒物品及非法干擾港鐵電纜，以及教導他人在製造時戴上手套以掩飾身份。被告又轉發其他讀者提供化學燃燒品，如「鋁熱彈」及有害物品的製作方法。

而被告的煽惑活動吸引了收看者，這些收看者其後將款項存人被告人的銀行帳戶，令被告從中獲利。在2019年11月3日至2020年3月27日期間，被告的銀行帳戶收到總額港元逾164萬存款。

被告被捕後，警方發現他的電話登入了「開掛之達人 勿忘初衷 」的Telegram帳戶。警誡下被告稱是Telegram頻道「開掛之達人」的唯一管理人，亦是帳戶「開掛之達人 勿忘初衷」及「 RIP」 使用者。

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記者：梁錦麟