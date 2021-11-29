  • 23°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上呼吸道感染】大圍救世軍中原慈善基金幼稚園爆上呼吸道感染　涉20名學童

社會 18:37 2021/11/29

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

大圍救世軍中原慈善基金幼稚園爆上呼吸道感染，涉20名學童。（資料圖片）

大圍一所幼稚園爆發上呼吸道感染個案。衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，大圍救世軍中原慈善基金幼稚園爆發上呼吸道感染。個案涉及20名學童，包括9男11女，年齡介乎2至7歲。他們自11月7日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中15名病人已經求醫，當中2人須入院，其中1人經治療後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校已於11月12日被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒的可能性。該校已停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。


最新影片：【湊得輕鬆啲】妻女愛教主姜濤無懼歌曲洗腦　前夫感幸福︰MIRROR拉近夫妻關係


TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【疫苗接種】嶺大收緊疫苗接種要求　全體師生下學期須打針或每周一檢
今日 16:07
【疫苗接種】嶺大收緊疫苗接種要求　全體師生下學期須打針或每周一檢
【精神健康】兒童精神健康求助個案增3成　經常哭泣不表達自己想法是警號
今日 00:00
【精神健康】兒童精神健康求助個案增3成　經常哭泣不表達自己想法是警號
【新冠疫情】新型變種病毒Omicron全球蔓延　陳肇始今下午見記者交代
今日 13:33
【新冠疫情】新型變種病毒Omicron全球蔓延　陳肇始今下午見記者交代
【食物安全】德國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品
今日 16:53
【食物安全】德國部分地區爆H5N1禽流感　本港暫停進口當地禽類產品
【急症室死亡】55歲司機滯留急症室7小時後亡　家屬質疑被遺忘致死
今日 18:00
【急症室死亡】55歲司機滯留急症室7小時後亡　家屬質疑被遺忘致死

你可能感興趣

【疫苗接種】嶺大收緊疫苗接種要求　全體師生下學期須打針或每周一檢
今日 16:07
【疫苗接種】嶺大收緊疫苗接種要求　全體師生下學期須打針或每周一檢
【精神健康】兒童精神健康求助個案增3成　經常哭泣不表達自己想法是警號
今日 00:00
【精神健康】兒童精神健康求助個案增3成　經常哭泣不表達自己想法是警號
【新冠疫情】新型變種病毒Omicron全球蔓延　陳肇始今下午見記者交代
今日 13:33
【新冠疫情】新型變種病毒Omicron全球蔓延　陳肇始今下午見記者交代
疫情 衞生防護中心 衞生署 咳嗽 香港 大圍

最高瀏覽

【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打
16:37 2021/11/28
【大S離婚】張蘭直播爆兒子汪小菲遭黑人暴打　泛淚怒斥：價值觀不同被按在地上打
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
12:34 2021/11/28
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
【梅艷芳】Manson扮黃家駒戲份無奈全刪　某年青實力歌手疑飾演譚詠麟
17:54 2021/11/28
【梅艷芳】Manson扮黃家駒戲份無奈全刪　某年青實力歌手疑飾演譚詠麟