【上呼吸道感染】大圍救世軍中原慈善基金幼稚園爆上呼吸道感染　涉20名學童

▲ 大圍救世軍中原慈善基金幼稚園爆上呼吸道感染，涉20名學童。（資料圖片）

大圍一所幼稚園爆發上呼吸道感染個案。衞生署衞生防護中心今日（29日）表示，大圍救世軍中原慈善基金幼稚園爆發上呼吸道感染。個案涉及20名學童，包括9男11女，年齡介乎2至7歲。他們自11月7日起先後出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水。其中15名病人已經求醫，當中2人須入院，其中1人經治療後已出院。全部病人情況穩定。

衞生防護中心人員已向該校提供有關預防呼吸道感染的建議。該校正接受醫學監察。此外，由於上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該校已於11月12日被納入強制檢測公告，以排除感染2019冠狀病毒的可能性。該校已停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。



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記者：黃穎津