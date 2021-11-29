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【新冠肺炎】今增3輸入個案全帶變種　港第3宗染Omicron37歲男子病毒量高

社會 18:42 2021/11/29

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今增3輸入個案全帶變種，港第3宗染Omicron37歲男子病毒量高（陳靜儀攝）

變種新冠病毒Omicron再入侵本港，上周三（24日）由尼日利亞經埃塞俄比亞乘搭航班ET608抵港、於北角華美達盛景酒店檢疫期間確診的37歲男子（第12432宗）被驗出感染Omicron，成本港第3宗相關個案。衞生防護中心表示，該名患者於檢疫第3日樣本Ct值為27至29，至入院後於11月27日再次抽取的樣本Ct值約為20，即病毒量上升，顯示他於近期在香港以外地方受感染。

連同早前公布兩宗同樣帶有Omicron的輸入個案（12388及12404），至今香港共錄得三宗相關個案。中心會繼續密切留意及跟進該變異病毒株的最新發展，並會採取最嚴格的防疫措施，防止該變異病毒株流入本地社區。

本港今增3宗輸入個案，全部涉及L452R變異病毒株的感染，另有少於10宗初步確診。個案詳情如下：

  • 第12434宗：73歲男，11月27日發病，11月21日從印度及阿拉伯聯合酋長國經航班 EK384抵港，是早前輸入個案（個案12429）的密切接觸者，曾於赤鱲角富豪機場酒店檢疫，並在竹篙灣檢疫中心檢疫期間確診；3月4日及4月20日在印度接種兩劑Covishield
  • 第12435宗：69歲女，11月24日從加拿大經航班CX829抵港，於何文田九龍維景酒店及竹篙灣檢疫中心檢疫，是早前輸入個案（個案12431）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心出現不適，其後於醫院抽取的樣本呈陽性；5月16日及7月21日在加拿大接種兩劑復必泰
  • 第12436宗：42歲男機組人員，11月28日從芬蘭及新加坡經航班AY101抵港，於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性；6月2日及8月25日在芬蘭接種兩劑復必泰

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責任編輯：鄧凱文

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