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【聖誕2021】海港城聖誕加推消費優惠 消費每滿2000元可獲贈優惠券

休閒消費 18:46 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

海港城12月加推一連串聖誕消費優惠。

今年聖誕海港城以「Christmas Terminal」為主題，並加推連串聖誕消費優惠，顧客於2021年12月1日至2022年1月9日期間之任何日子，在海港城消費均可專享「REWARDING EVERY DAY」優惠券3倍節日獎賞2次，每次最多賺取價值2.1萬元優惠券，並獲贈 「Boarding Pass」參加聖誕大抽獎。

「REWARDING EVERY DAY」3倍節日獎賞  

消費每滿2,000元，可以獲贈HK$100 指定購物優惠券 3張，以及HK$50/HK$100 指定美食優惠券3張，上限是2萬元。消費每HK$6,000，更可額外獲贈$500指定購物優惠券3張，上限是6萬元。
 
「 Boarding Pass」聖誕大抽獎及購物禮遇

即日至2022年1月2 日，顧客凡於海港城消費及換領REWARDING EVERY DAY優惠券，即可於換領處同時獲得「Boarding Pass」參與聖誕大抽獎，贏取25份聖誕大禮 (每份價值HK$5,000或以上)；憑「Boarding Pass」於海港城「聖誕禮品店」可享9折優惠，於指定50間商戶亦可享不同購物禮遇。

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責任編輯：王明芳

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