【冬季服務高峰期】醫管局料冬季求診人數追回疫情前水平　醫護流失率卻進一步上升

▲ 醫管局預料冬季服務高峰期的每天求診人數會與疫情前相約。（陳永康攝）

每年踏入12月便是冬季流感高峰期。醫管局稱近年流感活躍程度低，但今年初的急症室求診人數已與疫情前水平相近，加上社會活動基本回復正常，預料冬季服務高峰期的每天求診人數會與疫情前相約；惟同時當局預料醫護流失較往年嚴重，將撥逾7億元準備本年度高峰期的措施，較往年5.8億增加至少兩成，包括用作聘請逾千名全職、兼職、臨時醫護、增約2.4萬個普通科門診診所服務名額、加開323張床及800多床臨時病床，及增加公私營協作計劃名額等。

▲ 醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健（左）、醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己（右）。（陳永康攝）

根據醫管局資料顯示，2018/19年度急症室求診人數約6千人，而2019/20年度及2020/21年度均下跌至5千人以下，分別為4879人及4482人。醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己表示，近兩年因應全民佩戴口罩的關係，流感活躍程度低，惟今年春季急症室求診人數已與疫情前水平相近，加上近月社會活動逐漸回復正常，預料今年冬季入院人數與疫情前相約，直指若出現流感大爆發，感染的人數會比往年多。

有見及此，當局已及早作出準備，撥款逾7億元準備有關措施，包括聘請逾千名全職、兼職、臨時醫護等。醫管局早前公布2020/21財政年度醫生及護士流失率分別為4.1%和5.8%，惟由去年7月起計12個月，有關流失率已增至4.9%及6.7%。黃立己直言，今年醫護流失率比較高，相信未能增加本年初預計的按年增加200名醫生、1230名護士、370名專職醫療人員數目，將繼續透過聘請兼職、自選兼職、臨時及畢業醫護等填補。

黃立己表示，當局早前已增設兩項挽留人手措施，包括將前線醫護退休年齡由60歲延長至65歲、增加副顧問護師職級等，強調雖然今年流失率比預計差，但未必會比往年差，當局會繼續招募全職、兼職、自選兼職、臨時醫護人員應對服務高峰期及疫情；另已實施特別酬金計劃，鼓勵現職同事加班照顧病人。

另外，在其他資源方面，當局將增加共約2.4萬個普通科門診診所服務名額、加開323張新病床，並按服務需求開設逾800張臨時病床等。醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健又指，當局會加強公私營協作計劃，包括增加共析計劃及骨折手術協作計劃名額分別15及120個；另呼籲私家醫生及中醫師於長假期間開診，並延長每日應診時間。

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在接種流感疫苗方面，因應醫管局早前需安排人手接種新冠疫苗，截至本月22日，醫管局約2.5萬名醫護已接種流感疫苗，佔整體員工僅約3成，黃相信其最終接種率會與往年相約，達4至5成人打針；另呼籲市民特別是長者，要盡快接種流感疫苗。

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記者：郭詩詩