【冬季服務高峰期】醫管局憂復課後有學校爆疫　預留逾百名兒科經驗護士照顧染疫兒童

▲ 醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己。（陳永康攝）

本港將進入冬季流感高峰期，加上新冠肺炎疫情持續，醫管局擔心學生在復課後會有疫情爆發，已預留逾百名具相關兒科護理經驗的護士幫照顧染病兒童；另防止有老人院爆發新冠肺炎，部分醫院深切治療部將加開負壓隔離病床。此外，醫管局預料冬季的求診人數追回疫情前水平，同時醫護流失率卻進一步上升。即看：【下一頁】

醫管局現時已將新冠肺炎確診者，集中在北大嶼山醫院香港感染控制中心和瑪嘉烈醫院傳染病中心接受治療。醫管局總行政經理（聯網運作）黃立己擔心，當學生復課後或會有學校爆發，屆時或需安排部分年齡較大的病人入住香港感染控制中心，當局在針對兒童尚未接種新冠疫苗的情況下，已預留逾百名具相關兒科護理經驗的護士幫照顧染病兒童。

現時在公立醫院及香港感染控制中心合共提供約2000張一線隔離病床、600張二線隔離病床，並有社區治療設施備用；當局亦會加強公立醫院的感染措施，包括加強院內的病毒檢測，為有病徵的病人安排病毒檢測，盡早揪出確診個案。

另外，他又提到，若老人院出現疫情爆發，屆時香港感染控制中心的年齡上限或會放寬至60歲以上；另因應長者確診求或會出現重症而對深切治療部的需求上升，當局早前亦已檢視不同醫院在深切治療部加開負壓隔離床位，以接收有關人士。此外，有需要短暫住宿照顧服務的年長病人，亦可在出院後到社會福利署的長者住宿暫託服務留宿。

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記者：郭詩詩