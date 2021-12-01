【聖誕自助餐】聖誕節成人自助午餐$408起　4間酒店自助餐6歲以下兒童免費

▲ 聖誕期間，分別有4間酒店6歲以下小童可享免費自助餐。

又來到一年一度的聖誕節！不少酒店都陸續推出聖誕自助餐優惠，一家大小出外慶祝，最重要是精明消費！TOPick綜合了4間酒店，提供6歲以下的兒童免費享用自助餐優惠，成人自助午餐低至$408起，家長們可以帶小朋友一起吃自助餐！

1. 香港君悅酒店

君悅酒店咖啡廳於12月24日至25日及31日，推出特式盛宴，於平安夜及聖誕節晚上將換上冬日聖誕裝飾，一家大小可以到茶園或咖啡廳享受自助餐，酒店將供應烤釀火雞、蜜糖燒火腿等等。6歲以下的小童可以免費享用自助餐。

▲ 香港君悅酒店聖誕節期間收費，另收加一服務費。

酒店表示除夕夜還有君悅化裝舞會倒數晚宴，食物會包括一系列新鮮頂級海鮮、生蠔及魚生、即席烹調的煎鵝肝、威靈頓牛柳及更多中西美食。

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香港君悅酒店

地址： 灣仔港灣道1號

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2. 維港凱悅尚萃酒店

維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳在聖誕節期間，6歲以下的小朋友同樣免費。一名付費的成人還可以攜帶兩名5歲或以下小童免費享用自助餐。

▲ 維港凱悅尚萃酒店聖誕節期間收費，另收加一服務費。

自助餐包括聖誕慢烤火雞、黑安格斯牛扒、聖誕火腿、香烤虎蝦及奶油起司焗龍蝦，另設 新鮮冰凍海鮮，傳統廣東及亞洲菜式、雪糕吧及各式聖誕甜品。酒店指聖誕老人更有可能於大家用餐時到訪，及本地樂隊的快閃演出。

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維港凱悅尚萃酒店

地址： 北角北角邨里1號

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3. 香港百樂酒店

香港百樂酒店Park café聖誕自助餐，6歲以下小朋友都可以免費，不過在特別日子12月24日至26日和31日之自助餐，4-11歲以下小童需收取小童價格。在12月的其他日子，12歲以下小童可享半價優惠。

在特別日子12月24日至26日和31日，酒店會提供聖誕限定美食，每位客人可獲贈金湯素翅龍蝦鮑魚鍋一客。如提早預訂，於12月14日或之前預訂12月24日至26日及31日之自助晚餐，並繳付全費，可享低至8折優惠。

在聖誕節期間的午餐和晚餐時段，百樂酒店會有特備節慶活動，於12月24日至26日會有聖誕老人到訪，會當場派發禮物給小朋友。

於12月24日至25日及31日光顧的客人，可獲贈小禮物一份之餘，現場還設有幸運大抽獎，包括雙人自助午餐禮券 (價值HK$634)、雙人下午茶自助餐禮券 (價值HK$612) ，以及雙人自助晚餐禮券 (價值HK$1,228) 等。

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香港百樂酒店

地址：九龍尖沙咀漆咸道南61-65號

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4.香港8度海逸酒店

8度海逸酒店的8度餐廳聖誕自助晚餐，6歲以下小童同樣可獲免費優惠，不過要兩位付費成人帶一位6歲以下小童才可免費。而自助晚餐食物包括精選海鮮拼盤、現煮檯及烤肉檯、刺身及甜品區等等，一共提供過百款美食。

如果大家於12月17日前預購12月20-21日之自助晚餐或12月20日前預購12月24-26及31日之自助晚餐可享9折優惠（需於8度餐廳、酒店eShop或致電預購並繳付全費）

以下為提早預購之價格：

▲ 8度海逸聖誕節期間收費，已包括加一服務費。

而12月24至26日更會有節慶活動，如聖誕老人派禮物、小丑氣球及魔術表演，12月31日則有小丑氣球及魔術表演。

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8度海逸酒店

香港九龍土瓜灣九龍城道199號

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記者:蕭雅文