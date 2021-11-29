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【打擊毒品】警搗破元朗毒品儲存倉　檢價值330萬元印有以色列國旗可卡因

社會 19:15 2021/11/29

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

檢獲的可卡因共有3磚，上面印有以色列國旗和仿如一個運動品牌的奔豹圖形。（曾秋文攝）

警方在元朗搗破一個毒品儲存倉，新界北總區反三合會行動組主管高級督察戴寶兒表示，根據線報，探員昨日（28日）持法庭搜令到元朗朗日路一個住宅單位，在單位內搜出3.2公斤可卡因和25克霹靂可卡因，總值約330萬元。探員於是在單位內拘捕一名姓李（22歲）男子和一名姓羅（20歲）女子，報稱任職裝修工人和售貨員，2人涉嫌「販運危險藥物」被捕。

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戴寶兒指出，檢獲的可卡因共有3磚，上面印有以色列國旗和仿如一個運動品牌的奔豹圖形，相信是毒販用作分別不同的「產品」。毒品相信是在聖誕和除夕等節日供應本港娛樂場所，稍後分銷給其他毒品拆家。


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記者：曾秋文

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