【國安教育】教育局辦憲法、基本法小學師訓　評估達標可獲證書料增報名誘因

▲ 為協助小學全面推行國安教育，教育局將舉辦《憲法》及《基本法》網上課程；圖為今年國安教育日圖片。（資料圖片）

國家安全教育本學年陸續滲入中小學各科，教育局為協助小學有系統地全面推行，今日（29日）宣布為小學教師推出《憲法》及《基本法》網上課程，將於下月舉行，教師完成11個單元並在網上評估考獲70%或以上成績，便可獲發證書。有小學校長料評估比以往課程更有助了解學習成效，證書或增加報名誘因，特別吸引負責帶領校內國安教育的校長及教師。

教育局今日向全港小學校長發通函，指為協助學校有系統地全面策劃和推行國民教育，當中包括《憲法》、《基本法》和國安教育，局方已製作「《憲法》和《基本法》小學教師網上知識增益課程」，透過線上學習模式，融入多媒體和互動元素，增進教師對國家和香港特別行政區憲制性文件的認識，以及對相關憲制責任有更深入理解，籲小學校長鼓勵教師報名。

該網上課程佔6小時培訓時數，涉及11個單元，涵蓋《憲法》和《基本法》的重要概念，包括「一國兩制」的歷史背景和《基本法》的制定過程、《基本法》的憲制基礎和結構、《基本法》的解釋和修改等；參考教育局課程發展處培訓網頁，相比目前向中學教師提供、涉及《基本法》的同類網上課程，新增小學教師培訓多出1個單元，涉及國家發展與《憲法》。

局方表示，參與小學教師完成所有單元，並在線上評估獲得70%或以上的成績，便可獲發證書，以茲鼓勵。課程即日起接受報名，下月13日截止，並會在下月20日起展開課程。

有小學校長表示，近1、2年教育局以至坊間紛紛舉辦相關主題課程，惟內容較零碎，當局過往為小學教師舉辦的相關課程，只要求教師出席，缺乏評估，教師無法具體得知成效，料增設評估及證書，會對負責帶領國安教育等範疇的教師造成「好大誘因」，部分學校或認為證書可反映教師對推動國安教育的重視程度，「校長要以身作則，都要報啦」。

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記者：馮琪雅