【引入海外醫生】首批認可院校最快明年3月出爐　註冊委員會稱水平須與港2醫學院相近

▲ 首批認可院校最快明年3月出爐，註冊委員會稱水平須與港2醫學院相近

立法會上月中通過修例《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》， 香港醫務委員會轄下、負責制訂認可院校名單的「特別註冊委員會」今（29日）召開首次會議，委員會主席鄧惠瓊於會後表示，委員共識獲審批院校必須要與中大及港大醫學院於國際知名度或排名、教學課程相近，並指相關院校教學語言不一定要全英文，但「如是英文就更好」；她又預計明年3至4月會有第一批院校名單出爐，料涉10至20間。

鄧惠瓊表示，經委員會審批的院校會先由香港學術及職業資歷評審局篩選，而篩選準則由委員會制定，「如一定要與中大及港大醫學院水平相同，及國際知名度或排名相近，教書課程大致要相同，語言如是英文就更好，但不是一定要全英文」，被問到會參考哪一項國際排名，鄧稱「當然世界上有好多個排名，個個（排名）都睇」，至於課程資料等則只會向外地醫學院索取，因受疫情影響，暫無意派員到當地視察。

她表示相信很多外國畢業生都想盡快知道獲批院校名單，但強調「不會因為快而流失質素」，希望逐批名單推出，如每次20間，料首名名單會於明年3至4月出爐，但難以確定7月能推出所有100間名單，「要審慎行事」，而委員會下次開會日期為明年1月18日，將就評審局呈交的資料作深入討論。

至於何時會檢討已審核院校，鄧惠瓊強調會定時審視：「（每）1年、2年或3年。」她又指除非有很特別情況發生，「如5年至6年的醫學課程突然減到得1年」，否則不會不停檢視名單。

立法會上月中通過修例《2021年醫生註冊（修訂）條例草案》，讓符合特定條件的非本地培訓港人醫生，可在港取得正式註冊資格，毋須通過執業資格試。

特別註冊委員會成員包括衞生署署長林文健、醫院管理局行政總裁高拔陞、香港醫務委員會主席劉允怡、香港醫學專科學院主席梁嘉傑、港大醫學院院長梁卓偉、中大醫學院院長陳家亮、香港醫務委員會委員陳永佳及許美嫦，主席之位則由香港醫務委員會委員鄧惠瓊出任。

最新影片：

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文