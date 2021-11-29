  • 23°C
香港時間 : 20211129日 (週一) 20:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數碼港】數碼港一連五日舉辦STEAM教育科技周　資科辦提供最多100萬元助推學校科普教育

社會 20:30 2021/11/29

分享：

熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

數碼港學院主辦的STEAM教育科技周，今天起一連五天在數碼港園區舉行。（數碼港提供）

由數碼港學院主辦，教育局及政府資訊科技總監辦公室支持的STEAM教育科技周，今天（29日）起一連5天在數碼港園區舉行。活動將向約100名中小學校長及老師介紹最新的STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學）教學發展，以及展示數碼港初創的創新教育科技方案。數碼港會為有需要的學校，安排與初創企業配對，協助物色合適的教育科技方案，協助教育界更好利用科技提升學與教效率，並提高同學的學習興趣。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，年輕一代被稱為「數碼原生族 (digital natives)」，與數碼科技的關係密不可分，著重培養學生創新和解難能力的STEAM教育已成為大趨勢。善用教育科技有助學生熟習科技應用，及早裝備自己。數碼港社群內從事教育科技的初創公司提供各類型嶄新科技方案，能夠配合教育界的不同教學需要，讓學習過程變得更有趣，提升教與學效率及學習體驗，並為培養未來創科人才打好基礎。

數碼港社群中有近150家從事教育科技的初創企業，涵蓋教育科技的各個主要範疇，包括STEAM教學、電子教學方案、遊戲體驗及沉浸式學習、互動科技，以及學校管理系統。數碼港同時協助跟進初創及學校配對教育科技方案，共同促進教育界數碼化。

此外，政府資訊科技總監辦公室亦推出「學校IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃，鼓勵學校推行科普教育，為培養本地的科技人才鋪路，當中分別向每間資助中學及小學提供100萬元及40萬，採納數碼科技方案與設備，及舉辦活動等。

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https：//bit.ly/3BJX1BB

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

相關文章

【學科排名】中大計算機科學全球排名升至第10位　連續兩年全港第一
今日 17:12
【學科排名】中大計算機科學全球排名升至第10位　連續兩年全港第一
【特首訪鄂】林鄭月娥出席鄂港合作會議第一次會議　稱成立兩地合作機制正合時宜
今日 17:53
【特首訪鄂】林鄭月娥出席鄂港合作會議第一次會議　稱成立兩地合作機制正合時宜
【海洋公園】海洋公園推出聖誕主題小鎮活動　最低10元可入場【附活動及門票收費詳情】
今日 18:29
【海洋公園】海洋公園推出聖誕主題小鎮活動　最低10元可入場【附活動及門票收費詳情】
【國安教育】教育局辦憲法、基本法小學師訓　評估達標可獲證書料增報名誘因
今日 19:33
【國安教育】教育局辦憲法、基本法小學師訓　評估達標可獲證書料增報名誘因
【引入海外醫生】首批認可院校最快明年3月出爐　註冊委員會稱水平須與港2醫學院相近
今日 20:16
【引入海外醫生】首批認可院校最快明年3月出爐　註冊委員會稱水平須與港2醫學院相近

你可能感興趣

【學科排名】中大計算機科學全球排名升至第10位　連續兩年全港第一
今日 17:12
【學科排名】中大計算機科學全球排名升至第10位　連續兩年全港第一
【特首訪鄂】林鄭月娥出席鄂港合作會議第一次會議　稱成立兩地合作機制正合時宜
今日 17:53
【特首訪鄂】林鄭月娥出席鄂港合作會議第一次會議　稱成立兩地合作機制正合時宜
【海洋公園】海洋公園推出聖誕主題小鎮活動　最低10元可入場【附活動及門票收費詳情】
今日 18:29
【海洋公園】海洋公園推出聖誕主題小鎮活動　最低10元可入場【附活動及門票收費詳情】
STEAM 數學科 書展 政府資訊科技總監辦公室 教育局

最高瀏覽

【梅艷芳】Manson扮黃家駒戲份無奈全刪　某年青實力歌手疑飾演譚詠麟
17:54 2021/11/28
【梅艷芳】Manson扮黃家駒戲份無奈全刪　某年青實力歌手疑飾演譚詠麟
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
12:34 2021/11/28
【星二代】鄭希怡6歲女兒梁浸浸上海讀貴族國際學校 契媽Sa接放學：第一次接你放學
【夫妻之道】郭晉安罕有放閃向太太示愛　歐倩怡陪夫度低潮更互相珍惜
15:52 2021/11/28
【夫妻之道】郭晉安罕有放閃向太太示愛　歐倩怡陪夫度低潮更互相珍惜