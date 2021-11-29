【數碼港】數碼港一連五日舉辦STEAM教育科技周　資科辦提供最多100萬元助推學校科普教育

▲ 數碼港學院主辦的STEAM教育科技周，今天起一連五天在數碼港園區舉行。（數碼港提供）

由數碼港學院主辦，教育局及政府資訊科技總監辦公室支持的STEAM教育科技周，今天（29日）起一連5天在數碼港園區舉行。活動將向約100名中小學校長及老師介紹最新的STEAM（科學、科技、工程、藝術與數學）教學發展，以及展示數碼港初創的創新教育科技方案。數碼港會為有需要的學校，安排與初創企業配對，協助物色合適的教育科技方案，協助教育界更好利用科技提升學與教效率，並提高同學的學習興趣。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，年輕一代被稱為「數碼原生族 (digital natives)」，與數碼科技的關係密不可分，著重培養學生創新和解難能力的STEAM教育已成為大趨勢。善用教育科技有助學生熟習科技應用，及早裝備自己。數碼港社群內從事教育科技的初創公司提供各類型嶄新科技方案，能夠配合教育界的不同教學需要，讓學習過程變得更有趣，提升教與學效率及學習體驗，並為培養未來創科人才打好基礎。

數碼港社群中有近150家從事教育科技的初創企業，涵蓋教育科技的各個主要範疇，包括STEAM教學、電子教學方案、遊戲體驗及沉浸式學習、互動科技，以及學校管理系統。數碼港同時協助跟進初創及學校配對教育科技方案，共同促進教育界數碼化。

此外，政府資訊科技總監辦公室亦推出「學校IT創新實驗室」及「奇趣IT識多啲」計劃，鼓勵學校推行科普教育，為培養本地的科技人才鋪路，當中分別向每間資助中學及小學提供100萬元及40萬，採納數碼科技方案與設備，及舉辦活動等。

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記者：黃穎津