【兩地通關】林鄭月娥指7成接種率不足以保護香港　若疫情反彈通關恐成「鏡花水月」

▲ 林鄭月娥形容，若本地疫情不幸反彈，「通關」的盼望恐怕是鏡花水月。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今日（29日）在社交網站以《期盼「通關」》發文，指疫苗接種是應對疫情的關鍵，但目前7成的接種率並不足以為香港提供足夠的保護。她形容，若本地疫情不幸反彈，「通關」的盼望恐怕是鏡花水月。

林鄭月娥稱，過去2個月，港府積極跟進內地專家提出的意見，進一步加強了本港的防疫措施；繼11月初兩地專家舉行視像會議後，內地疫情防控專家團更在上周來港考察4天，隨後亦在深圳召開第2次對接會議。

過去一個月，本地基本「清零」的情況持續，但出現了個別涉及貨機機組人員的輸入個案。林鄭月娥指，早前已取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安 排，但有必要保留少數人士的豁免。即使在疫情持續的情況下，社會對航空貨運服務的需求仍然非常殷切，而航空貨運服務直接影響對市民日常生活必需品、個人防護裝備、藥物和疫苗等的供應，因此有需要就貨機機組人員作出一些豁免安排，情況一如兩地處理跨境貨車司機的做法。但當局會不斷檢視執行情況，務求杜絕輸入病毒感染的風險。

林鄭月娥續指，面對持續接近2年的疫情，各地政府採取不盡相同的應對策略，但疫苗接種仍為關鍵。因此，一些較具爭議性以提高接種率的措施在各地都相繼推出。她表示，雖日前香港市民接種第一劑疫苗的比率終於達致70%的基本要求（完成接種兩劑的有67%），但觀乎近日疫情在其他地方特別是歐洲地區快速反彈，恐怕70%的接種率並不足以為香港提供足夠的保護。若本地疫情不幸反彈，除了為尚未接種疫苗的市民，特別是長者的生命健康帶來極大風險外， 「通關」的盼望恐怕是鏡花水月。



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記者：黃穎津