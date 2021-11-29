【立法會選舉】選委界候選人齊聚民建聯交流會　各用3分鐘爭奪逾160張票

▲ 民建聯今晚舉辦選委界候選人交流會。（民建聯供圖）

51位立法會選委會界候選人，今晚齊聚民建聯總部，向逾160名民建聯選委拉票。各候選人就7大指定議題各抒己見，較熱門的議題包括，如何融入國家發展大局，和如何協助青年向上流動。

交流會上，因為場地限制，在現場的選委僅30餘人，其他130多位則要透過線上觀看。候選人各有1分鐘自我介紹，另外有2分鐘就事先選定的議題進行闡述。多位候選人為獲得民建聯支持，稱與民建聯理念相近，願與民建聯同行等，中場休息十分鐘時，大家亦爭取機會向在場的選委拉票。

民建聯提出的七大議題中包括：

1、如何強化國家觀念，以及在國際間說好「中國故事」？

2、如何透過改革行政架構，提高特區政府施政效能？3、如何解決本港的住屋問題，實現人人安居？

4、如何融入國家發展大局，為本港經濟再創輝煌？

5、如何協助年輕人向上流及加強對國家的認同感？

6、如何透過社會資源分配以支援弱勢社群？

7、如何通過改革解決醫療系統積弊為病者解憂困？

其中，如何協助青年向上流、如何融合國家發展大局和如何講好「中國故事」，是今晚的熱門議題。最冷門的則是，如何支援弱勢社群，僅新民黨陳家珮提及；其次是如何改革行政架構，只有民建聯張國鈞和梁毓偉談及。

民建聯會務顧問譚耀宗開場發言時形容，通過近期接觸，認為每一位選委界候選人都是高水平，相信今次座談會有助民建聯選委更了解候選人的議政論政的能力。

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記者：林曉君