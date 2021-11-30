【Omicron變種病毒】港府收緊登機及檢疫要求　澳洲加拿大以色列及歐洲6國非香港居民不准入境

▲ 隨着世界各地陸續發現值得關切的Omicron變異病毒株，香港必須嚴陣以待。陳靜儀攝

政府29日深夜公布，因應最新疫情發展，將由11月30日凌晨零時起指明安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞為A組指明地區，從該4個地區來港的非香港居民不准入境，並對相關抵港人士實施最嚴格的檢疫要求。同時，按全球最新疫情發展，政府將於12月2日凌晨零時起，指明澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

鑑於尼日利亞有Omicron變異病毒株個案輸入香港，以及因應區域的最新疫情發展，政府將由11月30日凌晨零時指明尼日利亞、安哥拉、埃塞俄比亞及贊比亞為A組指明地區，並就有關抵港人士實施最嚴格的檢疫及檢測安排。

從該4個地區抵港的香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行7天的強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。7天後，有關人士才可到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下的14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。此項檢疫及檢測安排現時已適用於由博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、南非及津巴布韋抵港的人士。

同時，隨着世界各地陸續發現值得關切的Omicron變異病毒株，香港必須嚴陣以待。為防患未然，政府將指明發現有Omicron輸入個案的地區為A組指明地區，當中包括澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利，相關指明12月2日凌晨零時生效。

上述九個地區被納入A組指明地區後，於21天內曾逗留當地的非香港居民不會獲准入境。而香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，落實上述措施。就相關指明地區相應的登機及強制檢疫要求詳情可參閱www.coronavirus.gov.hk/chi/inbound-travel.html。

為達致「動態清零」的目標，貫徹「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等公共衞生因素，以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。

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責任編輯 李志強