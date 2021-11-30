【強制檢測】15指明地方納強檢　包括跑馬地寶血幼稚園等13間學校(一文看清強檢名單)

▲ 15指明地方納強檢，包括跑馬地寶血幼稚園等13間學校。陳靜儀攝

政府深夜就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處15個指明地方的受檢人士接受新冠病毒核酸檢測，包括一宗於病毒潛伏期間在機場滯留的確診輸入個案，一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）納強檢名單；荔枝角公園體育館則屬再次檢測名單。

另外，由於13間學校爆發上呼吸道感染個案，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告，包括跑馬地寶血幼稚園、 聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校）、北角聖彼得堂幼稚園等。

11月29日強制檢測公告詳情：

(須於2021年12月1日或之前接受檢測。受檢人士若在11月27日至11月29日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定)

A. 輸入個案曾到訪地方

1. 香港國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）-- 任何在11月24日至11月27日期間曾身處的人士

B. 屬再次檢測的指明地方

1. 荔枝角公園體育館 -- 荔枝角荔灣道1號；任何在11月11日下午2時至下午4時期間曾身處的人士

C. 其他 (任何在11月16日至11月29日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士)

(1) 浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校 -- 長沙灣幸福街 1 號地下

(2) 香港耀能協會石硤尾幼兒中心 -- 深水埗石硤尾邨第 23 座地下 116-130 號

(3) 鄰舍輔導會新翠育嬰園 -- 沙田新翠邨新傑樓地下 5-16 號

(4) 協康會陳宗漢紀念中心 -- 將軍澳尚德邨尚義樓地下 B 及 C 翼

(5) 仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園 -- 天水圍天耀邨天耀社區中心 5 樓

(6) 浸信會幼兒學校 -- 觀塘牛頭角道 297 號花園大廈玉蓮臺 2 座 2 樓 37 室花園大 廈

(7) 北角聖彼得堂幼稚園 -- 北角炮台山道 23 號

(8) 香港保護兒童會利黃瑤璧日託嬰兒園 -- 粉嶺華明邨康明樓地下

(9) 崇真會白田美善幼稚園 -- 九龍石硤尾白田邨盛田樓地下

(10) 保良局元朗幼兒學習天地 -- 元朗水邊圍邨盈水樓 215-220 室

(11) 聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校）╱ 聖彼得堂赤柱幼兒園 -- 赤柱馬坑邨健馬樓地下 1 號鋪

(12) 基督教香港信義會祥華幼稚園（正校） -- 粉嶺祥華邨祥豐樓地下 101-108 室及 113-115 室

(13) 寶血幼稚園 -- 跑馬地冬青道 9 號

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責任編輯 李志強