【蜘蛛俠：不戰無歸】AK+Lokman+Alton首設計Hot Toys　多元宇宙吸引Marvel迷

▲ MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）與Hot Toys合作。（梁樂欣 攝）

電影《蜘蛛俠：不戰無歸》將於12月15日上映，希慎廣場與人偶品牌Hot Toys聯合呈獻聖誕期間限定的「《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展」，讓Marvel迷可跟隨蜘蛛俠及奇異博士進入利園區的多元宇宙。

品牌與MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）合作的Artist Mix Collection企劃會於展會曝光，相信將會成為鏡粉的新打卡勝地。

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最新人偶首亮相

品牌一系列像真度極高的人偶包括穿上黑金色戰衣的蜘蛛俠、換上Intergrated Suit的蜘蛛俠、電影期間限定的戰鬥版蜘蛛俠和1:6比例的奇異博士、1:4比例的蜘蛛俠、1:6比例的《毒魔：血戰大屠殺》毒魔、COSBABY迷你珍藏人偶及COSBI系列等。

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）首度參與Artist Mix Collection企劃，以經典蜘蛛俠漫畫造型作藍圖而原創設計的1:6比例珍藏人偶及獨有場景。

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多元空間

場內設有以鏡面打造的多元宇宙錯視折射空間，令Marvel迷有如進入《蜘蛛俠：不戰無歸》穿越時空之旅。

啟超道還原戲中奇異博士打開多元宇宙之門一幕，設有特效音樂和特殊光效，每天每小時更特設音樂光效匯演。

▲ （梁樂欣 攝）

重塑皇后區電影場景

商場4樓搖身一變成Peter Parker的居住地——紐約皇后區，並設有攀石牆，更會提供活動予攀石愛好者，由專業抱石導師指導及帶領，讓大家初嘗像蜘蛛俠般於城市內攀爬。

▲ （梁樂欣 攝）

限量珍藏人偶

1樓中庭的期間限定店販售全球首發《蜘蛛俠：不戰無歸》的戰鬥版蜘蛛俠1:6比例珍藏人偶，限量800套。

店內亦有售《毒魔：血戰大屠殺》的毒魔1:6比例珍藏人偶、COSBABY迷你珍藏人偶、COSBI盲盒迷你珍藏人偶及電影精品。

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《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展

日期：2021年11月30日至2022年1月2日

時間：上午11時至晚上9時

地點：希慎廣場地下啟超道入口、1樓中庭及4樓

Hot Toys期間限定店及珍藏人偶展

日期：2021年12月2日至2022年1月2日

時間：上午11時至晚上9時

地點：希慎廣場1樓中庭（Hot Toys排隊區設於4樓）