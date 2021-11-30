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【美食速報】Haagen-Dazs聯乘櫻桃小丸子經典雪糕火鍋套裝　12月1日起限定登陸7仔預購站【內附連結】

休閒消費 09:22 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

Haagen-Dazs經典雪糕火鍋套裝，（櫻桃小丸子、野口同學及花輪同學），預購價$529。（7仔提供）

聖誕節將至，又是一年一度與親朋好友相聚的日子，7仔預購站現正推出豐富的節日美食，有Haagen-Dazs經典雪糕火鍋套裝，讓櫻桃小丸子、野口同學及花輪同學與你一同歎盡不同經典雪糕口味！

另外，更有新鮮水果如澳洲樹熊車厘子及馬來西亞貓山王D197榴槤直送你手，無論送禮還是開Party分享都十分合適。除了甜品及水果外，更有燒肉套餐及素盆菜可以選擇。想要提早為今個聖誕節做好準備，12月1日早上7時起，便可到7-Eleven預購。

預購流程：

1. 點擊進入7仔預購站
2. 儲存「產品條碼」圖像。
3. 於7-Eleven出示「產品條碼」及付款。
4. 於取貨日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。

    點擊圖片放大
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預購產品包括：

1. Haagen-Dazs經典雪糕火鍋套裝禮券 (櫻桃小丸子/ 花輪同學/ 野口同學)

Haagen-Dazs經典雪糕火鍋套裝，推出超可愛櫻桃小丸子與朋友火鍋爐，有三款特色火鍋爐可選擇，包括櫻桃小丸子、花輪同學及野口同學。每套附送火鍋叉2支及32個指定口味迷你雪糕球（包括：4球芒果紅桑子、4球呍呢拿、4球比利時朱古力、4球焦糖脆餅、4球曲奇呍呢拿、4球士多啤梨、4球士多啤梨芝士餅及4球藍莓）可以歎盡不同經典雪糕。配上附送的朱古力醬，多重滋味享受。

2. Haagen-Dazs經典雪糕火鍋套裝禮券

喜歡經典雪糕火鍋造型的你，又怎可以錯過Haagen-Dazs經典玻璃火鍋爐雪糕火鍋套裝呢？套裝附送火鍋叉2支及32個指定口味迷你雪糕球（包括：4球芒果紅桑子、4球呍呢拿、4球比利時朱古力、4球焦糖脆餅、4球曲奇呍呢拿、4球士多啤梨、4球士多啤梨芝士餅及4球藍莓），不同經典滋味，一次享受。套餐更附送2款火鍋醬料：焦糖蘋果朱古力醬及朱古力醬，讓你隨心配搭。

寶可夢25周年黃金紀念箱，預購價$1,430。（7仔提供）

3. Pokemon25周年黃金紀念箱

Pokemon踏入25周年，推出寶可夢25周年黃金紀念箱，鐵粉必定要入手。25周年黃金紀念箱內有金色promo卡2張、金色比卡超卡墊、金色卡墊皮盒、 金色卡套63個、金色指示物收納皮盒連金色金屬製指示物骰子12粒、金色金屬製正反面硬幣1枚、金色金屬製特殊狀態硬幣2枚及金色套牌皮盒，讓你盡享卡牌對戰樂趣。

編輯：葉翠華

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