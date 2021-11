【娛圈喜事】《開心速遞》「李莫仇」張詩欣宣布結婚　圈中多位情侶見證求婚過程

▲ 《愛‧回家之開心速遞》「李莫仇」張詩欣答應男友求婚。

憑在《愛‧回家之開心速遞》飾演李莫仇的張詩欣宣布結婚。張詩欣今天凌晨2時在個人IG上載與男友陳家勝在主題樂園城堡前擁吻的照片,她同時騷永婚鑽戒,甜蜜寫道:「I am the queen of his world! #不是女神是女王」

同時,她也在IG限時動態上載求婚的片段,男友送上鮮花及下跪奉上求婚戒指,誠意十足,張詩欣亦答應求婚。

圈中好友齊見證

她在IG限時動態亦片並看見,同日為陳家勝的生日,亦一同慶祝,同場還有羅天宇、胡㻗、許家傑、蘇皓兒,以及多位圈中情侶張振朗、楊偲泳、陳安立、林希靈、余思霆、朱敏瀚,還有緋聞男女劉佩玥及周志康等一同見證浪漫時刻。

張詩欣男友陳家勝在TVB任職幕後,同時也為籃球健將,與許家傑、黎國輝(阿感)、周志康、周志文、陳安立、羅天宇、陳偉洪等藝人組成Hero籃球隊,圈中人緣甚佳。

至於陳家勝在個人IG亦上載求婚照,並寫:「今年生日注定不一樣。」

對於答應求婚,張詩欣接受TOPick訪問稱:「(男友求婚)我係有少少估到嘅,因為Tingting(余思霆)啱啱喺台灣返咗嚟,同埋又咁啱係家勝嘅生日,我哋又去迪士尼玩,所以都大概估到。感覺當然好開心,因為都係人生好緊要嘅一刻!」

至於何時舉行婚禮、婚禮又是否也是童話式,她表示:「童話式婚禮好耐之前有諗過嘅,但而家就無乜特別。隨心,幾多歲結婚都係隨心啦,唔急嘅。」

她並感恩男友都是圈中人,彼此很了解大家的工作情況:「我覺得一段關係最緊要係信同埋溝通,好幸運地我同佢工作嘅地方都一樣,所以都溝通到。」

被男友錫到燶

張詩欣在TVB第27期訓練班畢業後入行,她在去年初接受TOPick專訪時,曾講與電視台當攝影師的男友結緣的經過:「當時出埠拍《張保仔》認識,聯絡了1年多至2年,大家都經歷過一些情傷,聊天後覺得很投契,所以便在一起了。」

男友比詩欣年齡大11年,當時她受訪說:「父母覺得他年紀雖然較大,但對我很好,凡事以我為優先。相信並非很多人能接受每個月的收入僅得數千元,基本上是『靠他養我』。我不知道其他人會否這樣做,但他能這樣做便已足夠。」十分甜蜜。

