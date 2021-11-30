【天氣轉冷】今晚天氣顯著轉涼明早最低12度　周四早上有地區最低約9度

▲ 本港地區今日天氣預測天晴乾燥，晚上顯著轉涼。

天文台今日（30日）表示，預計有一股東北季候風補充抵達華南沿岸，整體吹著偏北風，風勢稍大，今晚入夜後天氣顯著轉涼，市區氣溫下降至最低約17度，華南地區少雲，今日仍然天晴乾燥，已發出紅色火災危險警告。未來1至2日氣溫進一步下降，周四早上相當清涼。

▲ 未來9天天氣預報。（天文台截圖）

天文台預測今日本港地區天晴乾燥，最高氣溫約24度，晚上顯著轉涼，市區氣溫下降至最低約17度，新界再低兩三度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地吹強風。受東北季候風影響季候風帶來涼的空氣，未來一兩日天晴乾燥，氣溫逐步下降。周四早上市區氣溫約13度，新界再低幾度。本週後期早上清涼，日夜溫差較大。

根據天文台未來9天天氣預報，明日（12月1日）天晴，早晚清涼，日間非常乾燥，早上7時氣溫最低12度。周四天晴，早上相當清涼，日間非常乾，早上7時氣溫約13度，其中石崗更約9度，上水和大埔約10度，天水圍及屯門約11度。

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記者：余思嵐