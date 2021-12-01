打工仔自製花紅有辦法　一邊使錢一邊有錢賺

年尾流流，打工仔最期待的除了聖誕、新年假期，還有年終花紅。可惜經濟不景，花紅隨時大縮水。不過人生滿希望，Bonus都可自己創！只要識揀出糧戶口，隨時日日有花紅。打工仔使錢之餘更可同時賺錢，兼且管理個人賬目開支，做好理財兼儲蓄。想自製花紅日日有息收，就由開戶做起。



虛擬銀行Mox的「出糧鳥」為香港各位打工仔帶來花紅福音！所有轉用Mox做出糧戶口的客戶 ，只要在Mox登記開戶而毋須額外申請，並通知僱主轉換出糧戶口至Mox，然後在今年12月及明年1月完成「出糧任務」及「消費任務」，便可賺取1%存款年利率。只要薪金一入戶，打工仔即可每日賺取利息。



消費旺季至 賺取優惠最佳時機



兩項任務非常簡單。所有轉用Mox出糧的客戶只要在過去35日，有最少一項10,000港元或以上的合資格出糧交易（即必須由公司出糧，在Mox手機應用程式中顯示為「薪金」的交易）便完成「出糧任務」。另外用Mox Card（包括以Mox戶口扣賬或Mox Credit簽賬的交易）每月消費滿6,000港元，便完成「消費任務」。適逢佳節將至，亦是消費旺季，可謂完成任務的最佳時機。任務完成後，翌日即可於0.5%基本儲蓄年利率之上，額外賺取0.5%年利率（適用於總計50萬港元或以下的港元存款）。



想做醒目打工仔，賺息要精明，消費同樣要精明。在完成消費任務期間以至平日消費，Mox客戶都可賺取 真正現金回贈CashBack 。記住：Mox的CashBack，係「真正現金，即時計算，每日入數」！只要到指定商戶消費，即可獲5% CashBack，而任何消費亦可享1%無上限CashBack。愈早開始任務，賺得愈多。想賺取更多CashBack，除消費外還可轉用Mox Credit自動繳付HKT賬單，賺取5% CashBack。



一App在手 理財「一目鳥」



Mox具備一站式銀行服務功能，從儲蓄、繳費、消費以至申請分期付款，都可以一APP搞掂。由你出糧一刻開始，你可以透過Mox助你定下儲蓄目標，甚至為你輕鬆繳交不同帳單，再就你的消費賺取CashBack，最後就是透過 “消費分類”，管理你的消費模式。



新客戶享額外獎賞



優惠當然要賺盡。現Mox特別為新開戶的客戶提供高達300港元獎賞。只要用邀請碼「 EARN200」開戶，之後30日內將Mox Card加入Apple Pay，然後增值iPhone或者Apple Watch內的八達通卡滿$200，即可獲共300港元現金獎賞 。各位打工仔想提早收花紅，賺取各項優惠便立即行動！



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（資料由客戶提供）