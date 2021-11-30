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【聖誕2021】櫻桃小丸子盛裝現身銅鑼灣三商場　聖誕打卡位設期間限定精品店

休閒消費 10:24 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 拳王 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

東角LAFORET門外設有小丸子古靈精怪禮物盒，相當可愛。（相片來源：商場提供）

長青動畫角色櫻桃小丸子，今年聖誕再度現身與粉絲們打卡。即日起至2022年1月9日，在銅鑼灣舉行「皇室堡 · 銅鑼灣地帶 · 東角LAFORET x 櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會」，一眾角色粉墨登場，另設有期間限定店，發售超過100款全新禮品。

活動於皇室堡、銅鑼灣地帶及東角LAFORET 3個商場舉行，小丸子連同小玉、野口、花輪、小渚、杉山及大野6位同學仔，特別換上由日本名模兼造型師今野晴也Hallelujah專程為各位同學度身打造的禮服形象，在充滿佳節氣氛的舞會宴會廳，為大家打造冬日派對，齊齊歡渡聖誕。

場內設有4大打卡位，包括紅、綠色主調的聖誕舞會大廳、1.5米高的古靈精怪禮物盒、與杉山及大野共進聖誕大餐等。活動期內特設【櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會】期間限定店，發售超過100款全新禮品，包括櫻桃小丸子聯乘德國百年經典品牌Steiff推出的限量版公仔，全球限量發行1,500隻。

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除了裝置展覽及期間限定店，小丸子、花輪、野口更分別於指定日子及時間驚喜現身，與大家大玩經典遊戲「123紅綠燈」及舉行「櫻桃小丸子聖誕見面會」。商場亦會送出免費主題精品，包括驚喜座檯月曆禮盒及冬日保溫杯，憑指定消費或WINDSOR CLUB會員積分即可換領。

皇室堡x櫻桃小丸子 Happy Together 冬日舞會及期間限定店

地點：皇室堡地下中庭
日期：即日起至2022年1月9日
時間：10am至10pm

記者：張頌婷

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