【食用安全】至少38人進食海龜肉後集體中毒　造成7人包括3歲幼童死亡

▲ 東非坦桑尼亞出現集體中毒事件，至少38人進食海龜肉後中毒，造成7人死亡。

東非坦桑尼亞發生嚴重集體中毒事件，至少38人進食海龜肉後中毒，造成一共7人死亡，包括一名3歲幼童。目前大部分人已出院，仍有幾人留醫，情況穩定。專家指由於藻類為海龜的主要食物，當中部分有毒，故海龜體內含有毒素。

據《英國廣播公司》報道，在坦桑尼亞奔巴島（Pemba Island），海龜肉被視為當地的美食之一，但現時政府已禁止當地民眾食用海龜。根據海龜基金會（Turtle Foundation）指出，海龜肉可能含有一種稱為「Chelonitoxism」的毒素，雖然情況較為罕見，但估計是與海龜吃有毒的藻類有關。

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事件造成7人死亡

當地警方表示，上周四（25日），至少5個家庭進食了海龜肉，翌日出現中毒症狀。一名年僅3歲的幼童首先死亡，同日晚上有另外2人死亡，其後4人於周日離世。另外有38人入院，目前大部分人已出院，當中3人仍然留醫但情況穩定。

海龜基金會表示，進食有毒的海龜肉，對兒童和長者造成的後果最為嚴重，但健康的成年人亦有機會因此死亡。據法新社早前的報道，今年3月在馬達加斯加曾發生同類事件，有34人進食海龜肉後出現食物中毒，造成19人死亡，其中包括9名兒童。

本港常見菜式為淡水龜

根據本港食安中心的資料顯示，進食海龜所引致的症狀包括急性口腔炎底口腔潰瘍、噁心及嘔吐，並有死亡個案。人類進食海龜的原因包括其味道獨特、文化因素或據稱有食療功效。

由於海龜會吃軟體類動物、海藻、海草、海綿和魚等不同食物，故體內可能積聚藻類毒素、重金屬發其他污染物。本港常見菜式中的龜種有三線閉殼龜、金錢龜和鱉（水）魚等，全部屬於淡水龜。野生海龜受《野生動物保護條例》規管，並有較高的食用安全風險，因此不建議食用。

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責任編輯：王明芳