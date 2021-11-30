【全民造星IV】40強誕生燒賣莎莎何佩慘遭淘汰　新一輪賽制設超殘酷死亡名單

▲ 40強誕生燒賣莎莎何佩慘遭淘汰，新一輪賽制設超殘酷死亡名單。

《全民造星IV》的40強名單於昨晚（29日）誕生，新一輪的小組對決亦開展了第一場的對賽。在60強進40強的淘汰名單中，有不少甚得觀眾緣的參賽者慘遭淘汰，包括燒賣、莎莎、何佩、阿Yo、Sarah、Carina等人，引起網民討論。

第二回合小組對決、60強進40強的比賽於上周五完結，評判即時淘汰了五位參賽者包括Dru（鍾君珩）、Emiko（徐嘉蔚）、Ash（鍾卓穎）、Elka（鄭芷淇）以及Sam（賴泳騫），剩飾15名淘汰人選於昨晚播出的一集公佈。

【全民造星IV】白衣天使Ash人靚心甜慘被淘汰 鍾卓穎鼓勵隊友：你們會做得比我更好

【全民造星IV】35歲芯駖參加女團網民質疑 阿Wing力撐：覺得她是女神【多圖】

導師忍痛淘汰學員

落敗兩輪比賽的A組由導師許廷鏗（Alfred）選出六名淘汰學員，包括Jade Chan（陳景晴）、Vicky（林泳怡）、何佩（何佩婷）、Tania（陳紀澄）、Mei Mei（曾美欣）以及阿Yo（郭曉妍）。

而落敗三輪比賽的B組由導師梁祖堯選出九名淘汰人選，包括燒賣（曾業喬）、鐵鐵（歐卓瑩）、Miko（任佳慧）、Carina（李晞彤）、蘇菲（陳莉詩）、Sarah（楊芷程）、莎莎（坂部佩莎）、Jolin（溫彩玲）與Ling（謝裕鈴）。

【全民造星IV】遭網民狠批私心安排方方阿Ling晉級 梁祖堯反駁：39歲就唔可以追夢

▼ 點擊圖片放大 +35 +34

【全民造星IV】紋身師安希婷慘遭台灣前夫家暴 獨力撫養兒子不忘追夢

四孩之母阿Ling出局

不少觀眾對淘汰名單感驚訝，因為當中不乏有實力和有觀眾緣的參賽者，包括被指是「女版Ian」的療癒系唱作歌手何佩、具女團成員潛質的莎莎與阿Yo、跳舞實力超班的Jolin、極得網民歡心的燒賣等等，引起網民大肆討論。

不過，之前被質疑年紀太大的四孩之母阿Ling亦在這回合被淘汰出局。

第三回合的小組對決亦於昨晚開始，本局由歌手吳雨霏（Kary）、C Allstar成員陳健安（安仔）、卓韻芝、作曲人伍仲衡及導演陳詠燊擔任評判，五人中有三人在過去的《全民造星》曾播任評判或導師。

【全民造星IV】二次元日系Sica爆冷入圍 人氣最強「孖八」Jackie慘入淘汰區【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

【全民造星IV】B1組方方馬欣帶隊性感唱跳 陳輝陽一時失言評似夜總會

許廷鏗指賽制「惡毒」

在正式對戰之前，節目組要求阿祖及Alfred擬定「死亡名單」，在兩組分別五個隊伍之中，各選一成員在評判決定該隊落敗後，需即時淘汰的人選。另外在落敗較多的組別中，需要再由導師淘汰多五名的成員。

知在賽前需要決定好「死亡名單」，並在正式比賽前向參賽者公佈人選，兩位導師聽到都大呼殘忍，許廷鏗直指賽制「惡毒」，阿祖更指著製作組的寶姐直言：「你呢個女人好卑鄙！」不過花姐卻認為，希望這個賽制，能令參賽者帶著壓力，同時保持著有水準的表演。

同場加映：炎明熹專訪

公布死亡名單

第三回合的首輪對戰，是由A2組的Ashi（曾善婷）、阿蛋（黃詠霖）、Candy（王家晴）、Kinki（盧芷韻）對於B1組的Hannah（陳玉幸）、馬欣（馬彩欣）和方方（方芷欣）。

Alfred在A2選了阿蛋，阿祖則在B1組挑選了Hannah放在了死亡名單。A2組在自選項目上選擇了以輕戲劇形式唱跳《我好得閒》，而跳舞高手B1組則演出項目《有聚。有別》，包括唱歌、跳舞和戲劇元素，兩邊都各獲得評判賞識。

【全民造星IV】首輪分組對賽A1隊伍起內訌 許廷鏗不滿：再發生即場DQ

▼ 點擊圖片放大 +18 +17