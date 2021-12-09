「遊戲到家」Playlab採用共享遊戲空間概念　助兒童提升軟技能

小朋友精力充沛，是家中的「大魔王」，經過全日的玩樂後仍然可以保持活力，所以適逢假日，就是帶他們外出「放電」的好時機啦！但近年受到新冠疫情影響，在無法離港外遊或旅行之際，眾多耳熟能詳的親子熱點已經去完又去，究竟香港還有什麼新蒲點可以去？

由中西區民政事務處主辦、香港基督教女青年會西環綜合社會服務處提供專業服務的「遊戲到家」Playlab是基於社區共享遊戲空間（Co-playing space）的概念，連結區內兒童、青少年及家庭，成為地區的好玩遊戲平台及好玩聚腳點，肯定是家長與子女不可以錯過的假日好去處！



活動糅合特色元素 設不同主題提升技能



常言道：「勤有功，戲無益」，但其實這是刻板觀念，因為遊戲在兒童成長的過程中扮演着十分重要的角色，亦有着無可替代的價值。若家長在小朋友的日常生活中加入足夠的遊戲機會、準備適切的遊戲物資、給予合適的遊戲指示，鼓勵他們積極自主參與遊戲，便能讓他們各方面的能力和技巧在遊戲中得以訓練和改善，活出健康、快樂和豐盛的童年。

「遊戲到家」Playlab的活動糅合了3種特色元素︰兒童自由遊戲（Free Play）、在家蒙特梭利 (Montessori at Home)，以及感官遊戲（Sensory Play）。小朋友們可在遊戲中發掘他們認為新奇的事物，順應好奇的天性，創造獨有的玩法，加上導師可趁小朋友在遊戲途中產生學習興趣時，把握時機從旁給予適當的介入，例如簡單的示範、動作或口頭上的輔導，令小朋友的吸收能力發揮得更高，有助改善學習的專注度、社交技巧、動作技能及多方面的心理質素等。



場地設計由專業人士負責，富有特色，適合大人及小朋友；同時，場區每星期更換主題，讓你耳目一新，可以從遊戲中學過痛快。「遊戲到家」Playlab位於堅尼地城社區綜合大樓1樓平台，每逢周六的上午11時30分至下午2時30分及每月最後一個星期五的中午12時至下午6時開放，如果有興趣與子女一同前往的家長，就記得要留意時間啦！



推多元工作坊 助兒童完善發展



各位爸爸媽媽有沒有想過，其實在家中與小朋友玩耍都需要特別的技巧。為了讓父母體驗如何透過遊戲概念或理論，幫助小朋友改善不同方面的能力、技巧及心理質素等，「遊戲到家」Playlab特意於每周周六的上午10時至11時30分及下午2時30分至4時，推出兩場不同主題且針對提升親子同樂的體驗工作坊，均由註冊社工專業導師指導，提供場區導賞及講解、集體遊戲，以及參與體驗性活動。

另外，「遊戲到家」Playlab亦有推出針對家長的家長教育工作坊，讓家長學習通過多元的遊戲促進子女的全能發展；以及義工訓練工作坊，邀請不同的專業講者提供一系列的義工訓練。

曾參加工作坊的參與者均表示對活動安排感到滿意，部分更表示工作坊生動有趣，活動內容富有創意，而且導師亦能夠成功帶領小朋友投入於遊戲中，值得讚賞及推薦。既然有口碑，證明活動值得參與，令大家獲益良多，開拓新的體驗，請立即報名參加，最重要是活動費用全免。如欲了解報名詳情，歡迎瀏覽www.bit.ly/3rxcOj6。

（資料由客戶提供）