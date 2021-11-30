【Omicron變種】Omicron變種傳播力強專家料可1傳30人　感染症狀有別以往新冠病毒

▲ Omicron變種病毒感染症狀。

新型變種新冠病毒Omicron迅速在全球蔓延，本港目前亦有3宗Omicron變種病毒株輸入個案。有瑞士流行病學專家預料Omicron傳播力比Delta更強，約可1傳10至30人。而第1個發現Omicron的南非醫學會主席Angelique Coetzee，亦提到感染Omicron的症狀有別於以往的新冠病毒。

據《The Telegraph India》報道，瑞士流行病學專家Christian Althaus初步分析，新型變種新冠病毒Omicron假如可以自由傳播，可以從1名感染者傳播到10至30人之間。分析料Omicron的R0值為10至30，而Delta變種新冠病毒在北半球冬季中，R0值為5至6。（R0值指當病毒進入完全沒有抵抗力的人口族群時，平均可傳染人數的估計值。

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Christian Althaus強調，這屬於初步分析，因為是從南非豪登省的非常有限數據中分析而來。

感染Omicron症狀

第一個發現Omicron變種的南非醫生、南非醫學會主席Angelique Coetzee接受《The Telegraph》訪問時提到感染Omicron變種新冠病毒的症狀。她表示與過去治療的新冠患者不同，這些感染Omicron的患者整體症狀較輕微，而且嗅覺、味覺正常。

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她表示有約24名病人感染Omicron並有症狀，大部分為健康男性，其中約半數人沒接種疫苗；較為特別的是一名6歲女童患者，其體溫很高、脈搏非常快，但2日後跟進時情况已好轉不少。

世衞已將Omicron新變種病毒列為「值得關注的變種」，擔心其傳播力可能更強，但要待更詳細資料，才可確定其危險性。目前來自南非的資料顯示，Omicron迅速成為當地的主要新冠病毒，遠較之前的Delta和Beta變種迅速，令人憂慮其傳播力強，而且Omicron出現多種變異，未知現有的疫苖對其是否有效。

責任編輯：羅嘉欣