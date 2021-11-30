【亞博車展】策展素人辦首屆香港國際汽車博覽　明起一連五日亞博開展

▲ 國際車展（香港）管理有限公司總經理歐陽嘉敏表示，希望將首屆香港國際汽車博覽做到「合家歡」，最終目標是將車展成為香港的年度盛事。（曾耀輝攝）

香港的車展多設於商場，路人經過如非有意買車，甚至不會多看兩眼。國際車展（香港）管理有限公司總經理歐陽嘉敏過去亦是路人之一，看好汽車業發展的她，數年前更決定成立公司舉辦大型車展。

在零策展經驗的情況下，處處碰壁，歐陽嘉敏坦言向各大車廠「叩門」時屢次碰壁，後來幸得3大貴人相助，終成功串連逾50間大型車廠。車展原定在2019年舉行，但疫情下三度延期，歐陽嘉敏頂着每月逾10萬的開支下去，首屆香港國際汽車博覽終在明日（1日）起一連5日於亞博3個展館舉行。

歐陽嘉敏既非車迷，亦非資深策展人，過去的她在金融業界打滾了十多年，後因子女出生而辭職成為全職母親。如此背景與車展「風馬牛不相及」，令她與車結緣的，是一次與友人到法蘭克福旅行的經歷，「機緣巧合得到當地車展的傳媒證，原本只是打算見識一下，結果卻發現車的世界很大，有創科、生產、銷售等很多商機，所以就想將所見所聞『搬』回香港。」

她解釋指，在展覽中她了解到不少歐洲廠商都對內地市場有興趣，但沒有便利的平台供他們接觸內地資訊，她希望利用香港國際金融中心的特點，成立一個中西車業薈萃的車展平台。

坐言起行，歐陽嘉敏對答和做決定都流露自信和堅定，她回港後即籌備成立公司，並開始到各大車商叩門，尋求合作，「八成都是『食檸檬』，無人脈無背景下，大多生意人都會選擇觀望，好彩我有三大貴人」。

三大貴人包括一位在歐洲車行有資深經驗的意大利朋友、香港汽車會會長李耀培和香港汽車商會，在三方合力推動下，歐陽嘉敏借用了他們的人脈，成功說服TESLA、寶馬、富士等逾50間大型車廠參展，「過程好難，疫情下大家都在觀望，開了過百次會才成事。」

然而好事多磨，原定於2019年尾舉行的車展，因疫情而要延至2020年7月舉行，後來疫情再襲，車展再一次被推遲至2021年8月，原以為苦盡甘來，但車展最終還是要延期，「一再延誤好傷，廠商愈來愈無信心，我自己都扔錢落海，每月講緊6位數。」她坦言，其實有很多時都可以「止蝕離場」，自己亦曾想過放棄，「但最後都無放棄，好多人幫過我，我唔想辜負所有人。」

一再堅持終有回響，由她籌辦的首屆香港國際汽車博覽將於明日舉行，歐陽嘉敏介紹道，車展並不如港人印象中的「車迷向」，而是希望做到「合家歡」，無論家庭客還是商務客都一一滿足（見另文），「我們的最終目標是將其成為年度盛事，希望港人除了記得書展、美食展和動漫展外，還記得我們車展。」

博覽將於12月1至5日，在亞洲國際博覽館5、7、9號館舉行，開放時間為早上10時至晚上8時，最後一天提早1小時完結；門票分80、480和780元，小童、長者和殘疾人士可免費入場。博覽設5大焦點專區，包括汽車文化節、設計車專區、電競專區、汽車嘉年華及工作坊和藝術專區。

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記者：陳梓蔚