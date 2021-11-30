【Omicron變種病毒】陳肇始指外防輸入措施宜緊不宜鬆　強調本港目前措施仍是適合

▲ 食衞局局長陳肇始。（資料圖片）

本港至今錄得3宗Omicron確診個案，均為輸入個案及於檢疫期間確診。食衞局局長陳肇始表示，本地疫情仍持續穩定，惟現時全球有關Omicron的資料並不多，故外防輸入的防疫措施「宜緊不宜鬆」，不希望香港疫情受全球影響。

部分國家包括以色列、日本等因應Omicron而作出全面封關，陳肇始今早（30日）接受電台訪問時表示，當局一直有留意其他地區及國家在應對Omicron的措施，包括 當地的疫情、確診個案、疫苗接種率、旅客人數、檢測率等，指當局會繼續與專家商討，認為本港現時的措施仍是適合：

我們一直有留意世衞的報道，仍未知Omicron對疫情的影響，稍後會有科學數據，在現階段未有（數據）的時候我們會覺得（這些措施）是偏嚴，但不需要全面封關。

至於Omicron會否影響本港與內地通關，她稱出兩地一直有就通關工作保持溝通、互相通報疫情等，惟暫未有時間表。

港府早前要求從12個非洲國家入境的港人，抵港後須先入住竹篙灣檢疫中心檢疫7天，才可到酒店繼續隔離。陳肇始指，當局日後掌握更多資料後，有可能調整抵港入住竹篙灣7日的要求，或會按數據調整日數，平衡檢疫中心的使用量及風險。

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責任編輯：郭詩詩