【電視訊號】6個數碼電視明起轉用新發射頻率廣播　通訊辦籲調整大廈公共天線系統

▲ 六個數碼電視節目台明起轉用新發射頻率廣播。（資料圖片）

通訊事務管理局辦公室今日（30日）表示，本港6個數碼電視節目台明日零時零分起轉用500兆赫頻帶新發射頻率廣播，以騰出600／700兆赫頻帶內的頻譜用作包括5G的高增值流動電訊服務。



局方稱明日凌晨後，如果個別住戶未能收看上述６個受影響節目台的任何一個，可向物業管理公司查詢其大廈公共天線系統的調整情況，若系統仍未作出調整，應盡快處理，否則住戶將無法接收有關節目台。至於使用自設天線的住戶（包括居於村屋、平房、唐樓的住戶），只需要為其數碼電視接收器材重新搜台，即可繼續收看。

該６個節目台分別為電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。其他數碼電視節目台（即76、77、82、83、84 及85台）不受影響。

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責任編輯：余思嵐

