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【道路沉降】啟德隧道行政大樓輔助道路工程復工　指嚴謹監測確保結構和運作安全

社會 11:16 2021/11/30

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啟德通風大樓及行政大樓地基工程獲准復工。（資料圖片）

政府今日（30日）表示，路政署和獨立檢測顧問已再次視察和確認現時啟德隧道行政大樓旁的輔助道路和附近構築物及公用設施結構安全，因此中九龍幹線項目的啟德通風大樓及行政大樓地基工程已獲准復工。

當局表示，對地基工程建議採取適當的緩解措施，包括利用灌漿工程加固地質。在岩土工程方面，路政署已徵詢土力工程處有關緩解措施就減低工程對有關輔助道路和鄰近構築物及公用設施結構影響的成效。承建商已修復有關輔助道路和完成附近的地質加固工程。建築署亦已視察和確認啟德隧道行政大樓的結構安全。路政署確認復工不會對有關設施的結構安全構成不良影響，且承建商有嚴謹的監測措施繼續確保有關設施的結構和運作安全。

局方又指，因應鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路的情況，路政署在批准有關復工時已施加額外條件，要求進行餘下工程時必須採取一系列措施，包括嚴格遵循優化的施工工序進行地基工程等，以加強地盤監督及工程安全，其預設停工的沉降指標將維持不變。

由於安裝於鄰近啟德隧道行政大樓旁的輔助道路監測點於9月30日錄得超逾預設停工指標的沉降，上述地基工程於當日全面暫停。路政署隨即視察和確認有關輔助道路和鄰近構築物及公用設施的結構安全，會繼續密切監察有關情況。

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責任編輯：余思嵐
 

 

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