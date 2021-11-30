【聖誕2021】利舞臺廣場呈獻梅艷芳特展 華麗閃爍Music-Go-Round旋轉光影展示梅艷芳電影戲服

▲ 利舞臺廣場矗立的華麗閃爍Music-Go-Round旋轉光影旅程裝置，電影《梅艷芳》的兩位主角王丹妮及劉俊謙也有出席！( 相片來源︰利舞臺廣場)

電影《梅艷芳》票房已衝破4,000萬大關，作為梅艷芳的「夢舞台」利舞臺，今天已轉身為「利舞臺廣場」。廣場特別於即日起呈獻《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita》，粉絲們可遊走於利舞臺廣場矗立的華麗閃爍Music-Go-Round旋轉光影旅程裝置、禮頓中心期間限定Diva梅艷芳Gallery，重溫百變天后梅艷芳演藝點滴。

▼ 點擊圖片放大 +2

電影《梅艷芳》大熱，1982年梅艷芳在利舞臺歌唱比賽奪冠晉身樂壇，一代歌后星途就此展開！為紀念一代巨星，利舞臺廣場呈獻《Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita》，讓長幼觀眾們能穿越時空，跟香港女兒梅艷芳傳奇一生留下情感連結，見證梅姐廣東歌之轉變及重視傳承，同時見證香港時代變遷。

禮頓中心 期間限定Diva梅艷芳展

利舞臺廣場Music-Go-Round的旋轉木馬概念連結她的音樂之緣，以象徵永恆的酒紅色為主調，配合瑰麗閃爍的華燈效果及場景，呈現梅姐於不同年代、不同藝術領域的天后風範，Music-Go-Round分成6個主題區，由1982年新秀歌唱比賽開始，穿梭80、90年代，至今年同名話題電影《梅艷芳》電影，或以相片或以表演服飾，以及互動的點唱機，讓梅迷細味偶像出眾的風采，同時令千禧世代認識梅姐，多角度呈現殿堂級歌后的演藝成就。

▲ 在90年代早就拆去的利舞臺，在這裏也有模型展示。( 相片來源︰利舞臺廣場)

▲ 禮頓中心期間限定Diva梅艷芳展，也有電影中亮相的舞台婚紗。( 相片來源︰利舞臺廣場)

▲ 展中有「Wing Shya X Anita」相片展。( 相片來源︰利舞臺廣場)

要了解梅艷芳跟利舞臺的緣份，也可走進禮頓中心的期間限定Diva梅艷芳Gallery。藝廊延續酒紅色的貴氣主調，除了可一探一代歌后及利舞臺的情感連結，更紀錄有關《梅艷芳》攝製的花絮及重要紀錄，是地點、電影及人物的立體側寫。

▲ 登上紅絨布樓梯舞台，正是梅艷芳的演唱會高潮一幕所在。( 相片來源︰利舞臺廣場)

「Lee Theatre Presents Christmas Rouge x Anita」

Music-Go-Round 旋轉光影旅程/ Diva梅艷芳Gallery

日期︰即日起至2022年1月2日

時間︰11am至9pm

地點︰利舞臺廣場地下/ 禮頓中心G10

記者︰馮柏偉

