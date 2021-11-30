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【MIRRORXERROR星蹤】《Megahit》新版本教主參與填詞　404賀ERROR成軍3周年

娛樂 17:10 2021/11/30

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熱門 聖誕2021 譚詠麟 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

人氣男團MIRROR和ERROR大受歡迎，16子頻頻出席活動，而一眾鏡粉和404亦忙於出動支持偶像。

本周活動包括MIRROR與ERROR成為叱咤我最喜愛組合獎項五強之一;展出Anson Kong、Lokman、Alton首度設計的Hot Toys;ERROR成軍三年的三連巴士站廣告燈箱等。

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叱咤我最喜愛獎項投票

「叱咤樂壇我最喜愛」系列獎項近日進行網上投票，MIRROR四位成員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）與前輩張敬軒成為最後「我最喜愛的男歌手」五強，四子的粉絲在社交平台上落力宣傳，呼籲網民、粉絲投票。而MIRROR、ERROR則一同成為「我最喜愛的組合」最後五強，更是ERROR成軍三年首次成功躋身五強。

本輪投票將會於本周五（11月3日）中午12時截止，得獎名單將於明年1月1日頒獎典禮上公布。

Ian、Jer現身開幕活動

Ian、Jer與李幸倪（Gin Lee）擔任星級店員及店長，拍攝一系列以尋「保」店為主題的富衛保險宣傳短片，三人將於12月1日現身主持尋「保」店限定展開幕，限定展內有代表著四大暢銷產品系列的展區。

展覽詳情：

日期：2021年12月2日至5日
時間：中午12時至晚上8時（12月2日將於下午3時開放）
地點：尖沙咀海港城海運大廈展覽大堂

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教主《Megahit》Megamix

Anson Lo（教主）的第7支個人單曲《Megahit》推出兩個多月，歌曲除了有群星客串的MV，早前也有Dance Version MV。

教主昨日（11月29日）預告將會有Megamix版本，將於明天（11月30日）中午一時於各大音樂平台上架，教主負責填rap詞部份，應該更加令神徒期待了！

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AK、Lokman、Alton設計Hot Toys

希慎廣場與人偶品牌Hot Toys聯合呈獻聖誕期間限定的「《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展」，品牌與MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）、楊樂文（Lokman）、王智德（Alton）合作Artist Mix Collection企劃，以經典蜘蛛俠漫畫造型作藍圖而原創設計的1:6比例珍藏人偶及獨有場景。

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《一表人才》巴士站燈箱

Edan與新加坡歌手邱鋒澤合作新歌，粵語版《一表人才》及國語版《年青有為》的MV早前衝破一百萬點撃率，可見大受樂迷歡迎。Edan的歌迷會安排了巴士站燈箱應援，參考在MV出現的燈箱，製作了寫有歌詞「我過得並不好 但是我會活著」的巴士站燈箱，由即日起至12月2日（星期四）可於指定地點「打卡」留念。

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Jeremy燈箱+口罩扣

Jeremy的巨型造型照會即日起已登陸全香港Swarovski 專門店燈箱，而一眾Unicorn更可享有專屬購物禮遇，由即日起至至12月2日（星期四）期間去Swarovski專門店購買指定單品，可獲贈獨角獸造型時尚香薰口罩扣。

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ERROR成軍三周年巴士站燈箱

12月2日是ERROR出道的日子，ERROR即將迎來成軍三年，193、肥仔、Dee哥、保錡的歌迷會聯合準備三連巴士燈箱，一眾404可於12月2日（本星期四）前到尖沙咀彌敦道栢麗大道「打卡」。

最新影片推介：炎明熹專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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