【星夢一姐】菊梓喬揸開電視咪牌受訪　TVB為開放音樂門戶試水溫？

▲ TVB用「星夢一姐」菊梓喬試水溫？

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）手持開電視咪牌受訪？不怕得罪方丈？前日（11月28日），菊梓喬與同門同谷婭溦及《聲夢傳奇》一眾學員炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）等出席「聲夢維港Party Together演唱會2022」記招。

在活動後，菊梓喬竟單獨接受香港開電視娛樂新聞訪問，而且更由她手持住開電視咪牌，此畫面引起網上討論。

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曾志偉大方開綠燈

事因過往TVB不讓旗下藝人歌手接受香港其他電視台的訪問，就算本地電視台與內地或外地的電視台等齊同時進行圍訪，都定要香港其他電視台拆下咪牌，所以今次不但不用拆咪牌，而且菊梓喬更可單獨持開電視咪牌受訪，絕非不尋常事件。

事實曾志偉自今年初回歸TVB並任TVB高層後，已十分大方表示門戶開放，歡迎其他台歌手到TVB，同時也不介意旗下藝人到亮相其他電視台。

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用菊梓喬試水溫？

現時受TVB重用的炎明熹獲提名《叱咤樂壇頒獎典禮》新人獎，但《叱咤》卻將由ViuTV轉播，曾志偉早已表明「開綠燈」讓炎明熹出席《叱咤》，不介意Gigi在ViuTV出現。

至於菊梓喬在2018年至2020年連續3年獲《勁歌金曲頒獎典禮》「最受歡迎女歌星」，素有「星夢一姐」之稱。今次在「聲夢維港」記招後，卻手執香港開電視咪牌單獨受訪，而她亦回應傳媒查詢此事回應是公司的安排，即是並非安排出錯。

由此，外間有估計TVB今次是讓菊梓喬試水溫，為將來旗下歌手藝人接受其他電視台訪問作準備。

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